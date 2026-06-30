Deerns Italia insieme a GDM Pharma Consulting per lo sviluppo di iniziative e progetti Life Sciences

Deerns Italia annuncia l’avvio di una collaborazione su iniziative e progetti Life Sciences con GDM Pharma Consulting, guidata da Gilberto Dalmaso

Deerns Italia annuncia l’avvio di una collaborazione su iniziative e progetti Life Sciences con GDM Pharma Consulting, guidata da Gilberto Dalmaso, microbiologo di riferimento internazionale nel settore farmaceutico e della Contamination Control Strategy industriale.

La collaborazione porta al centro del dibattito un cambio di paradigma nel settore Life Science: le decisioni progettuali non possono più essere guidate esclusivamente da criteri ingegneristici e prestazionali, ma devono integrare fin dall’origine microbiologia industriale, gestione del rischio di contaminazione e logiche avanzate di qualità avanzata. Non più compartimenti separati tra progettazione, validazione e controllo di qualità, ma un approccio integrato in cui l’intero ciclo di vita delle facility farmaceutiche viene ripensato come un sistema unico, continuo e “compliance-driven”.

Società di ingegneria attiva nei settori high-tech e Life Science, Deerns Italia consolida così il proprio posizionamento nella progettazione di ambienti a contaminazione controllata complessi e altamente regolamentati, sviluppando soluzioni che integrano impianti MEP, BIM, Digital Twin, CFD, Smart Building, Commissioning, Qualification & Validation (CQV) e sostenibilità.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione di Deerns Italia verso un modello progettuale integrato, in cui microbiologia, gestione del rischio di contaminazione e qualità avanzata entrano stabilmente tra le competenze chiave già in sviluppo all’interno della società.

La collaborazione rappresenta un acceleratore strategico di tale percorso, contribuendo a consolidare un cambio di paradigma nel settore Life Science: le decisioni progettuali non possono più essere guidate esclusivamente da criteri ingegneristici e prestazionali, ma devono integrare fin dall’origine logiche di rischio microbiologico e qualità “by design”

DAL CONTROLLO ALLA PROGETTAZIONE DEL RISCHIO: IL LIFE SCIENCES DIVENTA SISTEMA INTEGRATO

Per anni, il settore ha separato progettazione impiantistica, qualità e microbiologia, con una compliance verificata a valle. Oggi, la crescente complessità dei processi e l’evoluzione normativa impongono un approccio differente: il rischio microbiologico deve essere progettato, non solo controllato. Deerns Italia ha intrapreso questo percorso sviluppando un modello che integra Quality by Design, Sterility Assurance e process understanding direttamente nelle fasi di concept design, definendo un approccio destinato a rimanere parte integrante delle proprie metodologie.

In questo contesto, la collaborazione con GDM contribuisce a rafforzare e accelerare lo sviluppo di tali competenze, favorendone la strutturazione all’interno dei processi e degli strumenti progettuali.

IL SALTO METODOLOGICO: DA REATTIVITÀ A PROGETTAZIONE “COMPLIANCE-BY-DESIGN”

La trasformazione più profonda riguarda il metodo.

La progettazione evolve verso un modello:

compliance-ready, con requisiti normativi integrati nel design

audit-ready, con sistemi già strutturati per tracciabilità e validazione

risk-based, con modellazione preventiva dei rischi

data-driven, basato su conoscenza e simulazione dei processi

Questo approccio consente di ridurre la distanza tra progettazione, costruzione e operatività, migliorando la prevedibilità delle performance e rafforzando la qualità complessiva delle facility.

Elemento chiave è l’integrazione progressiva di queste logiche nelle metodologie proprietarie di Deerns, garantendone continuità e scalabilità nel tempo.

SMART CLEANROOM E MICROBIOLOGIA DIGITALE

Dietro questa evoluzione c’è un salto tecnologico e metodologico profondo.

L’integrazione tra sistemi digitali e controllo ambientale consente oggi di trasformare le cleanroom in ambienti dinamici e intelligenti, capaci di adattarsi in tempo reale alle condizioni operative. Tra le direttrici principali della nuova value proposition:

sistemi HVAC avanzati a controllo dinamico

sensori IoT per il monitoraggio continuo della contaminazione

applicazione del digital twin per simulazione dei flussi e dei rischi microbiologici

integrazione tra dati ambientali e sistemi CQV

Parallelamente, l’approccio “Quality by Design” si estende all’intero ciclo di vita della facility, dalla progettazione alla validazione operativa.

UN FRAMEWORK OPERATIVO STRUTTURATO

Il modello di collaborazione si articola in quattro ambiti operativi:

Integrated QdB Engineering: integrazione dei principi di Quality by Design e Sterility Assurance nella progettazione impiantistica e architettonica delle facility farmaceutiche.

SMART COMPLIANCE & SUSTAINABILITY: sviluppo di cleanroom intelligenti e sostenibili, basate su sistemi HVAC evoluti, monitoraggio continuo e ottimizzazione energetica.

TOTAL CONTAMINATION CONTROL: modello interdisciplinare per la progettazione di ambienti ad alto controllo microbiologico, con strategie avanzate di prevenzione della contaminazione.

OPERATIONAL READINESS: supporto completo dalla costruzione all’avvio operativo attraverso attività di CQV, validazione, formazione e preparazione degli impianti all’ispezione regolatoria.

VERSO UN MODELLO PREDITTIVO DELLA QUALITÀ

Guardando al futuro, il settore Life Science è destinato a evolvere verso modelli sempre più predittivi e data-driven. L’integrazione tra ingegneria, microbiologia e analisi dei dati consentirà di anticipare i rischi di contaminazione, ottimizzare i processi di validazione, migliorare la resilienza complessiva delle facility e ridurre drasticamente costi. In questo scenario, la cleanroom non è più solo uno spazio controllato, ma una piattaforma intelligente in grado di dialogare con i sistemi produttivi, regolatori e ambientali.

“La microbiologia non può più essere considerata un’attività di verifica a valle del progetto, ma deve diventare parte integrante del design stesso”, afferma Gilberto Dalmaso – Owner and Senior Advisor at GDM Pharma Consulting. “La collaborazione con Deerns Italia rappresenta un passo concreto in questa direzione: portare sul mercato un approccio diverso e più attuale nei progetti Life Sciences in cui le decisioni ingegneristiche sono supportate da evidenze scientifiche e analisi del rischio microbiologico fin dalle fasi iniziali.”

“La complessità del settore Life Science richiede oggi un approccio realmente integrato, in cui ingegneria, qualità e microbiologia lavorano come un unico sistema decisionale”, dichiara Cosimo Verteramo – Division Director Life Sciences & Electronics di Deerns. “Questa collaborazione ci consente di anticipare il rischio, migliorare la qualità progettuale e supportare i nostri clienti nella realizzazione di facility più robuste, efficienti e conformi ai più elevati standard internazionali.”

Con questa iniziativa, Deerns Italia rafforza il proprio ruolo nel settore Life Sciences, promuovendo un modello di progettazione integrata che unisce competenze ingegneristiche e scientifiche per ridisegnare il modo in cui vengono concepite, validate e operate le infrastrutture farmaceutiche.

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Deerns è una società internazionale specializzata nella consulenza tecnica e in soluzioni ingegneristiche che accompagnano l’intero ciclo di vita di edifici ad alte prestazioni, integrando innovazione tecnologica, sostenibilità ed efficienza operativa. La multinazionale olandese conta su uno staff di oltre 750 professionisti e ha 17 uffici operativi in 10 Paesi. Opera nei mercati di Real Estate, Airports, Health Care, Data Centres, Electronics e Life Science ed è presente nella classifica Top 225 delle società di progettazione internazionali secondo Engineering News-Record (ENR). Deerns Italia nasce nel 1980 e diventa parte del gruppo nel 2012. Riconosciuta nella classifica Campioni della Crescita 2025 dell’ITQF, oggi ha al suo attivo un organico di oltre 170 professionisti, 2 sedi (Milano e Roma) e un track record di oltre 2.000 progetti nei settori di riferimento. Negli ultimi anni, l’azienda ha registrato una crescita significativa, arrivando a raddoppiare dipendenti e fatturato fatturato — da 9,3 a oltre 16,8 milioni di euro tra il 2021 e il 2024 i. Deerns Italia ha chiuso il 2025 con un valore della produzione di oltre 19 milioni di euro.