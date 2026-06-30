Coretura e Accenture uniscono le forze per reinventare lo sviluppo dei veicoli commerciali

Coretura, joint-venture nata dalla collaborazione tra Daimler Truck e Volvo Group, ha siglato un accordo di collaborazione ingegneristica con Accenture

Coretura, joint-venture nata dalla collaborazione tra Daimler Truck e Volvo Group e specializzata nello sviluppo di piattaforme per veicoli che utilizzano architetture software-defined (SDV), ha siglato un accordo di collaborazione ingegneristica con Accenture per accelerare lo sviluppo della propria piattaforma software destinata ad autocarri, autobus e altri veicoli commerciali medi e pesanti, con l’obiettivo di introdurre sul mercato i primi prodotti entro la fine del decennio.

In qualità di partner ingegneristico di Coretura, Accenture mette a disposizione competenze tecniche nello sviluppo di veicoli che utilizzeranno architetture software-defined e nell’ingegneria automotive, incluse capacità distintive nell’architettura elettrica ed elettronica e nell’astrazione del software, oltre a un’esperienza consolidata maturata sia nel settore dei veicoli commerciali sia in quello delle autovetture.

Queste competenze, integrate con l’ambizione di Coretura di portare nel settore una logica di piattaforma, consentiranno di accelerare l’innovazione e favorire uno sviluppo più efficiente per l’intera industria dei veicoli commerciali.

La collaborazione come motore dell’innovazione

Quando Daimler Truck e Volvo Group, due tra i principali produttori mondiali di veicoli commerciali, hanno deciso di sviluppare una piattaforma software condivisa, hanno compiuto una scelta strategica fondata su apertura e collaborazione, riconoscendo che il futuro della mobilità commerciale richiede una visione comune che vada oltre la competizione.

Questo futuro è caratterizzato da veicoli sempre meno caratterizzati dall’hardware e sempre più dal software. Funzionalità che in passato dipendevano da numerose centraline elettroniche dedicate e che vengono oggi gestite da sistemi software centralizzati.

Attualmente, i costruttori acquistano e integrano software, ma ogni nuovo progetto viene sviluppato quasi da zero anziché basarsi su una piattaforma condivisa. Coretura nasce proprio per introdurre una logica di piattaforma nell’industria e superare questo approccio. L’azienda svilupperà una piattaforma unica, basata su un linguaggio comune e uno standard condiviso, per supportare il software dei veicoli commerciali destinati a operare in modo continuativo per oltre quindici anni.

Una collaborazione ingegneristica strategica

Per accelerare lo sviluppo della piattaforma, Coretura ha scelto Accenture come partner ingegneristico. Le due aziende condividono una visione orientata all’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale e mettono a fattor comune competenze complementari.

Coretura potrà beneficiare di capacità specialistiche che accelerano lo sviluppo della piattaforma mantenendo al contempo il pieno controllo dell’architettura e della direzione strategica. Lavorando a fianco del team Coretura nelle attività di sviluppo, integrazione, test, documentazione e conformità, Accenture contribuirà ad aumentare velocità e scalabilità del progetto.

“Il nostro obiettivo è far progredire la mobilità alla velocità delle idee, e per riuscirci servono competenze approfondite. Realizzare una piattaforma SDV full-stack richiede esperienza nello sviluppo di software embedded, middleware, cybersecurity e sicurezza funzionale, progettati per veicoli con cicli di vita che si misurano in decenni. Le capacità di reinvention di Accenture ci consentono di accelerare il percorso senza compromettere gli standard su cui i nostri clienti fanno affidamento. È un’accelerazione, non un cambio di direzione” – ha dichiarato Johan Lundén, Chief Executive Officer di Coretura.

“Supportare l’evoluzione dei veicoli software-defined rappresenta una priorità per Accenture. Questa collaborazione strategica con Coretura punta a trasformare l’ingegneria del software embedded per le piattaforme automotive” – ha commentato Rainer Oder, SDV Embedded Software Lead di Accenture. “Insieme stiamo affrontando le sfide di un’architettura completamente software-defined, intervenendo su aspetti cruciali come l’astrazione dall’hardware, la gestione delle API e l’ottimizzazione dei processi di ingegneria attraverso l’intelligenza artificiale”.

“L’industria dei veicoli commerciali rappresenta un esempio concreto della necessità per le aziende di reinventarsi. Servono scelte strategiche coraggiose come quelle che Daimler Truck e Volvo Group stanno realizzando attraverso Coretura e come quella che Coretura sta sviluppando insieme ad Accenture” – ha aggiunto Tracey Countryman, Global Lead Supply Chain and Engineering di Accenture. “Questa collaborazione testimonia l’impegno di Accenture nel supportare i propri clienti lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti che sviluppiamo insieme”.

Un impatto significativo per l’intero settore

La transizione da un approccio incentrato sull’hardware a uno software-defined rappresenta un cambiamento profondo, sia dal punto di vista culturale sia operativo. Il settore sta passando dalla fase concettuale all’industrializzazione, evolvendo da una narrazione focalizzata sui veicoli software-defined a un modello di sviluppo basato sull’ingegneria del software supportata dall’intelligenza artificiale.

Per i produttori di veicoli commerciali a livello globale, la nuova piattaforma Coretura offrirà uno stack software riutilizzabile e indipendente dalle generazioni di prodotto, contribuendo a ridurre i costi e a garantire tempi di commercializzazione più prevedibili. Per gli operatori di flotte e gli utenti finali, consentirà di disporre di veicoli sempre più intelligenti, sicuri e performanti anche dopo l’immissione sul mercato, grazie all’introduzione continua di nuove funzionalità e aggiornamenti over-the-air. Con il supporto di Accenture, Coretura potrà accelerare ulteriormente la diffusione di questi benefici sul mercato.

Rafforzare le competenze per costruire il futuro

La collaborazione si affianca agli investimenti che Coretura continua a realizzare sulle proprie persone. L’azienda è attivamente impegnata nel reclutamento di professionisti specializzati in architetture di sistema, high-performance computing, middleware, sicurezza funzionale, cybersecurity e infrastrutture cloud.

Con oltre 100 ingegneri provenienti da più di 15 Paesi, Coretura rappresenta un punto di incontro unico tra una profonda conoscenza del settore dei veicoli commerciali e una moderna visione dello sviluppo software: una combinazione che rende questo progetto particolarmente distintivo.

Coretura è una joint venture partecipata al 50% da Daimler Truck e Volvo Group. Entrambi gli azionisti fondatori supportano pienamente questa collaborazione.