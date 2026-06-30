Cliffhanger – L’ultima sfida con Stallone stasera su Rai Movie: la trama

È Sylvester Stallone il protagonista del film “Cliffhanger – L’ultima sfida”, film d’azione del 1993 diretto da Renny Harlin e in onda martedì 30 giugno 2026 alle 21.10 su Rai Movie. Gabe Walker è un ex ranger delle Montagne Rocciose, traumatizzato da un salvataggio fallito e dal senso di colpa per la morte di una donna, che torna in servizio per salvare un gruppo di dispersi.

Le persone che dovrebbe salvare in realtà si rivelano criminali che hanno rubato cento milioni di dollari in titoli del Tesoro e ora cercano di fuggire tra le cime innevate. Il film si snoda tra inseguimenti, scalate e scontri corpo a corpo, in scene girate principalmente sulle Dolomiti italiane, tra le montagne di Cortina d’Ampezzo. La redenzione di Gabe culmina in un duello finale sospeso su un elicottero in una lotta contro la natura ostile e i criminali.

Nel cast anche John Lithgow, Janine Turner, Michael Rooker, Rex Linn, Caroline Goodall.