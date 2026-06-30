Arriva Stock Amaro Amabile, il nuovo liquore alle erbe

Stock Amaro Amabile, il nuovo amaro d’erbe morbido e avvolgente unisce la storica credibilità del brand fondato nel 1884 a un profilo sensoriale contemporaneo

Stock, player di riferimento nel settore degli spirits con oltre 140 anni di storia, annuncia il debutto sul mercato di Stock Amaro Amabile. Questa nuova referenza nasce per fare da ponte tra lo straordinario patrimonio storico dell’azienda e le moderne tendenze di consumo, proponendo un amaro d’erbe capace di rendere la tradizione estremamente rilevante per il pubblico contemporaneo.

Stock Amaro Amabile – disponibile da giugno 2026 sia in grande distribuzione che in Ho.Re.Ca.- si distingue per un profilo aromatico straordinariamente armonioso e ricco di sfumature, frutto di un’esclusiva selezione di botaniche e piante officinali. Tra gli ingredienti chiave della ricetta segreta figurano la genziana, la scorza d’arancia, la china e molte altre spezie e botaniche.

Il risultato è un perfetto equilibrio gustativo: un attacco piacevole e robusto con note amare e speziate, che sfuma in una chiusura aromatica, morbida e avvolgente, caratterizzata da una lunga e piacevole persistenza. Con una gradazione alcolica bilanciata al 32% Vol. (nel formato classico da 70cl), Stock Amaro Amabile è stato pensato per garantire la massima accessibilità alla categoria, conquistando sia gli estimatori storici sia i nuovi consumatori.

L’identità visiva del nuovo Amaro Amabile esprime appieno questa sinergia tra passato e futuro. L’iconica bottiglia Stock 84 rimane invariata, garantendo un’immediata riconoscibilità a scaffale e capitalizzando sulla forte awareness del marchio. A vestirla è però un’etichetta dal design originale e unico nel suo genere: un elegante gioco geometrico e floreale dalle tonalità intense dell’arancio e del viola, impreziosito dalla firma dorata del fondatore, Lionello Stock.

Ideata dall’agenzia milanese Break Design, la nuova identità visiva di Amaro Amabile porta in vita il posizionamento di marca costruito in sinergia con la strategia commerciale Stock. Studiato per emergere a scaffale, il design evoca il travolgente profilo olfattivo del bouquet, sostenendolo con un solido impianto istituzionale; dalle inedite cromie dell’etichetta nasce il linguaggio di marca che si esprime sui touchpoint del lancio, dal key visual al video reveal..

La versatilità è un altro punto di forza del prodotto. Stock Amaro Amabile è ideale da sorseggiare liscio o con ghiaccio come perfetto rituale di fine pasto, ma si rivela sorprendente anche nella miscelazione creativa, dove è in grado di regalare un inconfondibile tocco floreale e di carattere ai cocktail estivi e moderni.

Grazie alla credibilità storica di Stock 84, il gruppo punta a rafforzare il proprio portafoglio con una referenza immediatamente riconoscibile in una categoria altamente competitiva.

“Stock Amaro – ha dichiarato Davide Gibertini, CEO di Stock Spirits Italia – rappresenta la concreta dimostrazione dell’attenzione che il Gruppo Stock dedica al mercato italiano. In un comparto, quello degli spirits, attraversato da una fase di profonda evoluzione e da importanti sfide, abbiamo scelto di valorizzare tutta la nostra esperienza e le nostre risorse per presentare un prodotto distintivo e di elevata qualità. Siamo convinti che Stock Amaro sarà molto apprezzato dai consumatori e contribuirà in modo significativo alla crescita dell’intera categoria”.