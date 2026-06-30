“Allacciate le cinture” stasera su Rai 5: la trama del film

“Allacciate le cinture”, un celebre film drammatico e sentimentale del 2014 diretto da Ferzan Özpetek, stasera su Rai 5: la trama

Una storia d’amore, fra dramma e commedia, firmata Ozpetek: martedì 30 giugno 2026 alle 21.10, Rai 5 propone “Allacciate le cinture”. Lecce, primi anni Duemila: la sofisticata Elena si innamora di Antonio, un meccanico rozzo e omofobo. La coppia sfida ogni ostacolo, e contro tutti i pronostici la relazione durerà oltre un decennio. Ma un giorno lei si ammala di tumore.

Lacrime e risate per un film insolito e ricco di personaggi e situazioni, a cavallo fra due epoche: il cast molto azzeccato, e ben assortito dal regista, si merita tre Nastri d’argento, Kasia Smutniak miglior attrice protagonista, Paola Minaccioni miglior attrice non protagonista e Pino Pellegrino, miglior casting director. Nel cast anche Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Francesco Scianna, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci, Carla Signoris, Giulia Michelini, Luisa Ranieri.