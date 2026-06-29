Wimbledon, tocca a Sinner in campo contro Kecmanovic: a che ora e dove vedere il match

Tennis, al via il torneo di Wimbledon: Sinner sfida l’avversario serbo Kecmanovic in apertura della prima giornata del torneo al Centre Court

The Fox Jannik Sinner torna a Wimbledon oggi, lunedì 29 giugno, e scende in campo per la prima volta da numero uno. Sul Centre Court dell’All England Club, il campione altoatesino non è infatti più l’outsider ma il campione in carica. Un anno fa ha sconfitto l’avversario Carlos Alcaraz e conquistato il per l’Italia il primo titolo maschile sull’erba di Londra.

L’AVVERSARIO, CHI È

Oggi si scontra al primo turno con il serbo Miomir Kecmanovic, 26 anni, attuale numero 51 del ranking Atp. Sinner lo ha già battuto quattro volte, praticamente ogni volta che si sono scontrati. E lo ha fatto senza mai concedergli un set.

SINNER APRE IL TORNEO

Il match Sinner-Kecmanovic si gioca oggi alle ore 14.30 (ora italiana), secondo la tradizione dell‘All England Club che affida proprio al campione in carica l’onore ed onere di inaugurare il torneo. Sarà possibile vedere la partita in chiaro da Sky in Italia, sui canali di riferimento Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. In streaming il match sarà disponibile su Sky Go (per gli abbonati Sky con accesso all’app) e su NOW con il pass Sport attivo. Entrambe le opzioni funzionano su smartphone, tablet, PC e smart TV.

RANKING ATP, IL CAMPIONE ALTOATESINO NUMERO UNO DA 78 SETTIMANE

In attesa di scendere in campo sull’erba inglese, Jannik Sinner ha raggiunto le 78 settimane da numero 1 della classifica Atp. L’azzurro, che torna a Wimbledon per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ha 3.300 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo invece per infortunio: 11.460 contro 8.160.

L’Italia mantiene due giocatori in Top 10, quattro in Top 20. Alle spalle di Sinner sale in posizione numero 8 Flavio Cobolli (best ranking per lui) e alla numero 14 Lorenzo Musetti. Perde una posizione Luciano Darderi, ora 17esimo.

Tra i primi dieci, dopo Sinner e Alcaraz, ci sono Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Daniil Medvedev, e poi – dopo l’ottavo posto di Cobolli – nono e decimo sono Taylor Fritz e Novak Djokovic.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIREI.IT)