Wimbledon, Sinner passa il primo turno dopo una gara infinita

Supera il serbo Kecmanović in 5 set

Jannik Sinner ha vinto al debutto a Wimbledon, superando il serbo Miomir Kecmanović al primo turno dopo una vera e propria battaglia al quinto set.

​Il punteggio finale della partita è stato:

4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3 a favore di Sinner.

​Nonostante un brutto spavento nel terzo set a causa di una scivolata sull’erba che ha fatto temere il peggio per l’anca, il campione in carica e numero 1 del mondo è rimasto in campo, ha dominato il quarto parziale e ha chiuso con lucidità al quinto set dopo oltre tre ore di gioco.

Al secondo turno affronterà il vincente tra Borges e Boyer.