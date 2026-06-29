Tensione tra Usa e Iran, domani incontro a Doha


Stop ad attacchi reciproci

I pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli Paesi del Golfo. Il Bahrein chiede un intervento internazionale.

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Donald Trump (Foto by The White House)

Trump minaccia un’escalation. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario Usa ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto, mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armeno.

La svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara.

Erdogan contrattacca. Ucraina, pressing su Mosca: ‘Lo spirito di Anchorage è morto, accetti negoziati seri’. Putin: ‘Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia’.