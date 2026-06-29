Su Rai 3 a “Filorosso” tra gli ospiti Walter Veltroni e Gianni Alemanno

I due ex sindaci di Roma, Gianni Alemanno e Walter Veltroni, saranno tra i protagonisti della terza puntata di “Filorosso”, in onda stasera su Rai 3

I due ex sindaci di Roma, Gianni Alemanno e Walter Veltroni, saranno tra i protagonisti della terza puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 29 giugno alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone con Adele Grossi intervisteranno, in momenti separati, due dei protagonisti della politica italiana. Walter Veltroni, oggi apprezzato scrittore e editorialista, interverrà sugli scenari della politica italiana e internazionale. Gianni Alemanno, invece, proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere dopo un anno e mezzo per traffico di influenze. Il politico in questo periodo ha svolto un’attività per sensibilizzare sulle condizioni dei detenuti in carcere.

Tra gli ospiti della puntata anche il direttore del quotidiano “Il Tempo”, Daniele Capezzone, e l’editorialista de “Il Fatto Quotidiano”, Antonio Padellaro.

Il programma si occuperà del caso avvenuto all’ospedale Monaldi di Napoli dove, a causa di un trapianto di cuore sbagliato, ha perso la vita il piccolo Domenico. In studio ci saranno i genitori Patrizia Mercolino e Alfonso Antonio Caliendo.

Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Flaminia Bolzan e, in collegamento, il direttore di “Gente” Umberto Brindani, il biologo Luciano Garofano, il chimico forense Oscar Ghizzoni e la youtuber Francesca Bugamelli.

Il programma può essere seguito su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai