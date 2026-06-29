“Sorriso” è il romanzo d’esordio di Diego Pani

Arriva in libreria Sorriso, il romanzo d’esordio di Diego Pani, pubblicato da Augh! Editore nella collana Frecce. Al centro del libro c’è Ventimiglia

Un titolo semplice e immediato che racchiude un universo di significati. Arriva in libreria Sorriso, il romanzo d’esordio di Diego Pani, pubblicato da Augh! Editore nella collana Frecce. Al centro del libro c’è Ventimiglia, città di frontiera per eccellenza, luogo di passaggio e di confine, ma anche spazio vivo, contraddittorio, attraversato da contaminazioni, incontri e tensioni. È proprio Ventimiglia il cuore pulsante del romanzo: una città che osserva, accoglie, respinge e trasforma, diventando il vero scenario emotivo e narrativo della storia.

In questo paesaggio di margine si muove Sorriso, un migrante misterioso che approda in città e ne altera lentamente gli equilibri. La sua presenza, enigmatica e silenziosa, finisce per essere adottata dalla comunità, trasformandosi in catalizzatore di relazioni, domande e cambiamenti. Attorno a lui, Ventimiglia prende forma come un organismo vivo, fatto di fragilità sociali, stratificazioni culturali e possibilità di incontro. Con una scrittura essenziale ma capace di lasciare il segno, Pani debutta nel panorama narrativo italiano con un’opera che restituisce tutta la complessità di una frontiera non soltanto geografica, ma anche umana ed emotiva. Il romanzo racconta un territorio in cui convivono contraddizioni e contaminazioni, e in cui ogni presenza diventa occasione di confronto con l’altro e con sé stessi.

Attraverso una narrazione intensa e sincera, Diego Pani costruisce un percorso che si muove tra paesaggio e interiorità, facendo di Ventimiglia il centro simbolico della storia e di Sorriso il suo motore narrativo. Il risultato è un esordio che punta sulla forza evocativa dei luoghi e sulla capacità della letteratura di dare voce a territori complessi e spesso invisibili.