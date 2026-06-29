Oroscopo di oggi, lunedì 29 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 29 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Qualche questione di ordine finanziario da sistemare. La matassa è ingarbugliata, ma grazie a un amico e all’esperienza, possiamo trovarne il bandolo. Cuore inquieto. Sentiamo il bisogno di stabilità, di avere delle certezze? Cerchiamole per primo in noi stessi.
Toro
Coppia messa in discussione dalla Luna opposta e da Venere. Alimentata dai ricordi di esperienze passate, la gelosia sfugge al controllo del buonsenso. Tra soci c’è qualcosa da discutere, moduliamo aspettative e speranze sulle attuali condizioni economiche.
Gemelli
Affrontiamo gli impegni professionali con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, per riscuotere parecchie soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena e occasioni da cogliere al volo. Facciamo qualche sacrificio, solo chi risica rosica.
Cancro
Atmosfera stimolante, anche se la ragione non sta sempre dalla nostra. Con il Sole e la Luna in perfetto accordo, l’armonia in ufficio avvantaggia anche noi. Teniamoci a distanza di sicurezza da dinamiche di rivalità in atto nel nostro ambiente. Non ci appartengono.
Leone
Increspature superficiali, prodotte dalla Luna e da Plutone disarmonici fra loro. Una critica ferisce l’amor proprio, ma non chiudiamoci in noi stessi. È naturale che siamo stanchi. Per rimediare, assecondiamo la pigrizia e l’inclinazione all’introspezione.
Vergine
Se non siamo troppo in sintonia con chi amiamo, ritiriamoci temporaneamente nel nostro mondo e rilassiamoci con i nostri passatempi preferiti. Creatività al massimo: visti dall’esterno, sembriamo svagati, ma il lavorio interiore produce buoni frutti.
Bilancia
Mercoledì focalizzato principalmente su carriera e finanze. Qualcosa in merito ci preoccupa, ma l’ansia potrebbe essere ingiustificata. Monitoriamo. Un favore reso a un collega pareggia quelli ricevuti, l’impressione è di grande affiatamento e intesa.
Scorpione
Il bacio del Sole alla Luna ci emoziona, ma amplifica anche le nostre contraddizioni. Fidarci o non fidarci, questo è il dilemma che ci attanaglia. Agitazione e confusione, con un occhio di riguardo per amore e amicizia. Nel dubbio lasciamo decantare.
Sagittario
Giornata stonata. Attraversiamo il presente pensando al passato. Il cuore si smarrisce a mezza via tra ricordi e fantasie. Ancoriamoci alla terra. Se in coppia o nella professione qualcosa non gira, oliamo il meccanismo con impegno e doppie attenzioni.
Capricorno
La Luna e Marte ci sostengono oggi, in un clima dinamico e costruttivo. In un ambiente piuttosto favorevole, mettiamo in luce il nostro lato migliore. Rendimento proficuo, sia in proprio sia in azienda, tra affari vantaggiosi e una fluida comunicativa.
Acquario
La Luna quadrata ci fa desiderare bocconi così grossi da generare insoddisfazione. Non giustifichiamo l’inconcludenza con la favola della volpe e dell’uva. Diverbio con chi amiamo per futili motivi, non tolleriamo le sue critiche sulla nostra gestione economica.
Pesci
Vinciamo la paura di sbagliare, nell’attività passiamo all’azione e facciamo centro. Potrebbe andare meglio in amore, se seguissimo i consigli di un amico. Il lontano ci porta fortuna su vari fronti, dagli studi, al lavoro, alla ricerca di nuove sinergie affettive.