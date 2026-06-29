Mondiali, sedicesimi caldi con Brasile, Germania, Olanda e Marocco

Il Brasile affronta il Giappone, la Germania sfida il Paraguay e l’Olanda si scontra con il Marocco

La fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA 2026 prosegue con tre incontri di grande spessore nei sedicesimi di finale, in cui Brasile, Germania e Olanda continuano la loro corsa verso il massimo trofeo calcistico. Nel loro percorso ci sono rispettivamente Giappone, Paraguay e Marocco : tre avversarie pericolose che hanno tutte le ragioni per credere di poter avere la meglio sulle proprie rivali.

Dopo il pareggio con il Marocco all’esordio, il Brasile, trascinato da Vinícius Junior, ha rapidamente trovato il ritmo giusto, superando agevolmente Haiti e la Scozia e conquistando il primo posto nel Gruppo C. Anche il Giappone si è qualificato imbattuto, chiudendo al secondo posto nel Gruppo F dietro all’ Olanda.

La Germania invece se la vedrà con il Paraguay: la Albirroja si è qualificata dal Gruppo D come una delle migliori terze classificate.

Olanda e Marocco, due squadre imbattute finora in questi Mondilai, saranno protagonisti di uno scontro diretto ptra i più accattivanti della competizione del 2026. Gli Oranje hanno raccolto sette punti nel Gruppo F – un bottino eguagliato dai Leoni dell’Atlante di Mohamed Ouahbi, che hanno chiuso al secondo posto dietro al Brasile, nel Gruppo C, per differenza reti.