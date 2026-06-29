“La cospirazione del Cairo” di Tarik Saleh stasera su Rai 5: la trama

Scritto e diretto dallo svedese di origini egiziane Tarik Saleh, il thriller politico “La cospirazione del Cairo” è proposto in prima serata su Rai 5: la trama

È il thriller politico “La cospirazione del Cairo”, scritto e diretto dallo svedese di origini egiziane Tarik Saleh, il film in onda lunedì 29 giugno 2026 alle 21.20 su Rai 5. Il Grande Imam muore durante il discorso di benvenuto di fronte a un gruppo di studenti della rinomata università del Cairo Al-Azhar, nota come il centro del potere dell’Islam sunnita. La scomparsa dell’Imam dà inizio a una lotta senza esclusione di colpi per influenzare coloro che dovranno prendere il suo posto.

Lo sa bene Adam, un ragazzo di provincia che si ritroverà incastrato in questi giochi di potere dopo la morte all’interno dell’università di un suo compagno di studi. Presentato in concorso al 75º Festival di Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, il film non è stato girato in Egitto. Il regista, bandito dal Paese dopo la realizzazione della sua precedente opera, il noir “Omicidio al Cairo”, ha ricostruito i set egiziani in Turchia. “La cospirazione del Cairo” è stato scelto per rappresentare la Svezia come miglior film straniero ai premi Oscar 2023 ed è stato uno dei maggiori incassi dell’anno in Francia.