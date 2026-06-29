In libreria “Inventari e registri alla corte di Mantova” di Bazzotti e Lorenzoni

I segreti dei Gonzaga in quattro volumi: esce l’opera monumentale sulla vita quotidiana e l’arte nella Mantova medievale a cura di Ugo Bazzotti e Anna Maria Lorenzoni

In libreria un’opera editoriale di straordinario valore scientifico e documentario: “Inventari e registri alla corte di Mantova. Da Luigi a Francesco I Gonzaga”. Il progetto, edito da IL RIO, offre per la prima volta una panoramica inedita e dettagliata sulla prima fase di affermazione politica e culturale della dinastia gonzaghesca. Curata da Ugo Bazzotti e Anna Maria Lorenzoni, l’opera è stata realizzata dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana in prestigiosa collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio: l’Accademia Nazionale Virgiliana, l’Archivio di Stato di Mantova, l’Archivio Storico Diocesano di Mantova, la Biblioteca Comunale Teresiana e il Palazzo Ducale di Mantova. Il volume si apre con le presentazioni istituzionali di Alberto Arrigo Gianolio, Mattia Palazzi e Roberto Navarrini.

La struttura dell’opera (4 volumi, 1928 pagine complessive)

L’imponente lavoro si articola in quattro tomi che integrano trascrizioni d’archivio, saggi critici e apparati di ricerca:

Vol. I – I documenti. Trascrizione integrale 1320-1404: Accoglie la trascrizione completa delle fonti gonzaghesche dalla prima metà del Trecento.

Accoglie la trascrizione completa delle fonti gonzaghesche dalla prima metà del Trecento. Vol. II – I documenti. Trascrizione integrale 1406-1407: Completa il corpus documentario d’archivio di inizio Quattrocento.

Completa il corpus documentario d’archivio di inizio Quattrocento. Vol. III – Nuove riflessioni sulla corte e sui documenti: Una mirabile antologia che raccoglie trenta contributi scientifici firmati da specialisti e accademici di varie discipline (dalla storia dell’arte al costume, dalla tecnologia alla musica).

Una mirabile antologia che raccoglie trenta contributi scientifici firmati da specialisti e accademici di varie discipline (dalla storia dell’arte al costume, dalla tecnologia alla musica). Vol. IV – Apparati: Uno strumento di consultazione fondamentale che racchiude un glossario specialistico, schede su genealogie e araldica, un’indagine filigranologica sui fogli antichi, indici onomastici e toponomastici e un’estesa bibliografia.

Il valore storico

Oltre mille pagine di dati archivistici, in gran parte totalmente inediti, permettono di ricostruire con precisione millimetrica la vita di una corte italiana del Medioevo: dagli abiti ai gioielli, dalle opere d’arte alle innovazioni tecnologiche, fino alle pratiche religiose e alle relazioni diplomatiche. Si tratta della più ampia e coerente testimonianza sinora pubblicata sulla Mantova medievale.