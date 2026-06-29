In aumento le città con bollino rosso. Nelle prossime ore attesi temporali

Dal pomeriggio dell’1 luglio attese piogge a partire dalla regioni settentrionali

Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l’arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa dell’enorme energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Lo prevede l’analisi del meteorologo Mattia Gussoni de ilMeteo.it

Anche lunedì 29 e martedì 30 giugno dovremo fare i conti con un caldo intenso e a tratti molto afoso su buona parte dell’Italia, con temperature che supereranno i 36-37°C al Centro-Nord. Già dal pomeriggio di lunedì i temporali si faranno più frequenti sulle Alpi, con locali sconfinamenti verso le vicine pianure di Piemonte e Lombardia.

La svolta è prevista da mercoledì 1 luglio, quando un fronte perturbato in discesa dal Nord Europa investirà l’Italia. Lo scontro tra queste correnti fresche e instabili in quota e l’aria caldo-umida accumulata sul bacino del Mediterraneo potrebbe accendere la miccia per la formazione di celle temporalesche particolarmente violente. Il rischio concreto è quello di fenomeni estremi come forti grandinate e downburst ovvero violente raffiche di vento lineari in uscita dal temporale. Le regioni maggiormente esposte a questa forte ondata di maltempo saranno prima quelle del Nord e poi parte del Centro-Sud. Dopo questa rapida, ma intensa fase temporalesca, l’anticiclone subtropicale africano tornerà con sole e caldo su tutta la penisola.

Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso: oggi le città ‘rosse’ salgono a 22, mentre domani 30 giugno e mercoledì 1 luglio il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane dal nord al sud. Lo rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città italiane.

Le città col bollino rosso oggi

Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Con bollino arancione sono Cagliari, Catania e Trieste. Le città più fresche, con bollino giallo, sono Reggio Calabria e Messina.

Il 30 giugno e l’1 luglio i bollini rossi aumentano da 22 a 25: in rosso, infatti, passano anche Cagliari, Catania e Trieste. La città di Messina rimane la più fresca: conserva il bollino giallo anche domani e l’1 luglio. Reggio Calabria, invece, il 30 giugno e l’1 luglio passa al bollino arancione.