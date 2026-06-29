“Il bel matrimonio” di Rohmer nella notte su Rai 5: la trama

“Il bel matrimonio” con Arielle Dombasle, Beatrice Romand, André Dussollier, Féodor Atkine, Sophie Renoir: la trama
Sabine, commessa e amante di un uomo sposato, decide di volersi sposare a ogni costo. Individua un giovane avvocato come futuro marito, ma lui la respinge. Delusa ma ostinata, Sabine continua a cercare uno sposo, intravedendo una nuova possibilità in un incontro casuale
E’ la trama del film “Il bel matrimonio” in inda lunedì 29 giugno 2026 alle 23:10 su Rai 5. Nel cast: Arielle Dombasle, Beatrice Romand, André Dussollier, Féodor Atkine, Sophie Renoir.