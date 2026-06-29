Il 1 luglio arriva il Montecatini Unesco Arti Festival, nuova kermesse aperta a tutti

Montecatini Terme: dal 1 luglio nasce il Montecatini Unesco Arti Festival, nuova kermesse aperta a tutti tra arti, scienza e pensiero

In occasione del quinto anniversario del riconoscimento Unesco, l’Amministrazione comunale presenta il Montecatini Unesco Arti Festival, un evento aperto alla città e ai suoi ospiti, con ingresso libero.

Scenario del festival sarà uno dei luoghi simbolo della cura termale, il Piazzale delle Terme Tettuccio, capolavoro Liberty della città inserita nel 2021 tra le undici Great Spa Towns of Europe (Grandi città termali d’Europa).

Un festival tra arti, pensiero e scienza

In una platea di 2000 posti spettacoli e incontri, protagonisti la danza e la musica sinfonica con l’Accademia Teatro alla Scala e il Teatro del Maggio Fiorentino, ospite la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, con il suo spettacolo La cura tra musica e parole.

Ad inaugurare il festival, mercoledì 1 luglio, i talenti della Scuola di ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala interpretano i lavori di grandi coreografi dalla tradizione alla sperimentazione dei giorni nostri, dalla Suite dal Divertissement di Paquita di Marius Petipa, tra le pagine più celebri del balletto classico, a Rossini Cards di Mauro Bigonzetti e Bolero X del coreografo israeliano Shahar Binyamini.

Venerdì 3 luglio, il Teatro del Maggio Fiorentino presenta una versione essenziale e potente dei Carmina Burana, che sarà trasmessa in diretta su Rai Radio3 e introdotta da una lezione del compositore e musicologo Michele Dall’Ogaro su “Montecatini capitale della musica” (ore 20.30).

L’esecuzione sarà affidata alle percussioni, ai pianoforti e a tre voci soliste, sotto la direzione di Lorenzo Fratini, con il coro composto, per l’occasione, dalle voci adulte insieme alle voci bianche dell’Accademia del Maggio.

L’acqua, tra cura e futuro

Giovedì 2 luglio Montecatini sarà in onda su Rai Radio3 nello speciale Radio3Scienza live. Con Marco Motta e i suoi ospiti si esploreranno molte dimensioni del pianeta Acqua; l’oro blu, risorsa preziosa e contesa, ma anche fonte di meraviglia, dagli oceani che ospitano forme di vita ancora da studiare fino alla ricerca di tracce d’acqua nei pianeti del sistema solare.

A seguire, alle ore 21.00, lo spettacolo teatrale La cura di e con Concita De Gregorio, accompagnata dalla cantautrice Erica Mou, in un viaggio tra parole e musica sul significato della cura. Concita racconta una storia che è anche la sua, ma non è il diario di una malattia, le canzoni di Erica Mou – composizioni originali e reinterpretazioni di classici – sostengono il racconto tingendolo ogni volta di un significato nuovo e sorprendente.

Un momento di confronto sulla storia e i cambiamenti del nostro tempo sarà il talk di domenica 5 luglio, “L’avventura dell’umanità, l’età dei cambiamenti radicali. Dalla follia di San Francesco ai signori del nuovo secolo”, con lo storico Franco Cardini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e altri ospiti.

Così Montecatini Terme torna a essere un laboratorio europeo di cultura, arte e visioni, capace di unire tradizione e contemporaneità nel cuore del suo patrimonio UNESCO.

Ad accompagnare il festival, due grandi eventi musicali

Il 4 e il 6 luglio alle ore 21.30 nel piazzale delle Terme Tettuccio, il Teatro Verdi di Montecatini presenta due appuntamenti dedicati alla musica leggera. Il 4 luglio la PFM porta sul palco “Doppia Traccia”, un viaggio musicale tra i grandi successi della band e lo storico sodalizio artistico con Fabrizio De André (4/7).

Lunedì 6 luglio Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, insieme alla Fabulous TH Band, nel tour “An Englishman in Italy”, presenta i brani del nuovo album rock accanto ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera internazionale.

I due concerti sono in prevendita sul circuito TicketOne.

Montecatini Terme UNESCO Arti Festival

Piazzale Terme Tettuccio

1, 2, 3, 5 luglio 2026

ingresso libero

1 luglio 2026, ore 21.30 – Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala

Dalla Suite dal Divertissement di Paquita, a Rossini Cards di Mauro Bigonzetti, fino al Bolero X di Shahar Binyamini

2 luglio 2026

ore 19.45 Speciale Radio3Scienza- Pianeta acqua

L’oro blu, sempre piu’ conteso, sempre piu’ prezioso

ore 21.00 “La cura” di Concita De Gregorio, con la cantautrice Erica Mou

3 luglio 2026, ore 21.30 – Maggio Musicale Fiorentino

Carmina Burana di Carl Orff

5 luglio 2026, ore 21.30 – “L’avventura dell’umanità, l’età dei cambiamenti radicali. Dalla follia di San Francesco ai signori del nuovo secolo”.

Il programma prevede l’intervento dello storico Franco Cardini con il saggio “Il tempo delle rivoluzioni”, della storica dell’arte Daniela Ferrari con “Avanguardia e ritorno all’ordine 1909 – 1948”, del presidente della Regione Eugenio Giani con “Politica e istituzioni nell’età contemporanea”, e di Riccardo Nencini con “Dal vecchio al nuovo ordine mondiale”.

www.comune.montecatini-terme.pt.it – www.teatroverdimontecatini.it