Germania: sparatoria in un centro giovanile, 5 morti. Fermate due persone

Tra i due fermati anche il presunto attentatore

Una sparatoria a Stade, in Bassa Sassonia, in Germania, ha causato la morte di cinque persone.

Lo riferiscono i media tedeschi. Secondo la Bild, il presunto responsabile della strage è stato fermato dalla polizia.

La sparatoria è avvenuta in un centro giovanile. Due persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia alla Bbc.

Stade, 50mila abitanti in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo. Sulla Dankerstrasse, la strada di Stade in cui è avvenuta la strage, si trova un centro di accoglienza per ragazze incinta, giovani madri e minorenni.

La polizia ha sigillato l’area e fatto levare in volo due elicotteri. Le autorità hanno rivolto un appello alla popolazione a stare lontana dalla zona.