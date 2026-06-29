Drone subacqueo per cercare il marito della ministra Roccella

Luigi Cavallari è scomparso sabato pomeriggio dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese

Il marito di Eugenia Roccella è ancora disperso.

Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato prove di simulazione con un’imbarcazione lasciata alla deriva per valutare gli effetti delle correnti e del vento, mentre anche un drone subacqueo di ultima generazione (proveniente da Milano) sarà impiegato nelle ricerche.

Il dispositivo di soccorso è stato progressivamente rafforzato con l’arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco da Napoli e Firenze, oltre alle unità specializzate della Guardia di Finanza. Le ricerche sono state condotte sia con immersioni, sia con sonde filoguidate dotate di telecamere, ecoscandagli e termocamere.