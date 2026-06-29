Dal 7 al 12 luglio a Pozzuoli torna Coca-Cola Pizza Village

Coca-Cola Pizza Village: dal 7 al 12 luglio a Pozzuoli ventidue pizzerie, sei giorni di spettacoli, musica e incontri con Pizza Tales

Dal 7 al 12 luglio il Coca-Cola Pizza Village torna protagonista con ventidue pizzerie, sei giorni di eventi e un programma completamente rinnovato.

A fare da cornice all’edizione 2026 sarà il Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli, che riporta la manifestazione sul mare nel cuore dei Campi Flegrei.

Gigi Manzoni, Sindaco di Pozzuoli, sottolinea: «Il Coca-Cola Pizza Village rappresenta un’opportunità importante per Pozzuoli in un momento particolare della sua storia. Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione perché crediamo possa essere un’occasione di rilancio e di promozione per l’intero territorio. Stiamo lavorando da mesi per garantire la migliore organizzazione possibile, con parcheggi, navette e un potenziamento del trasporto pubblico che consentirà ai visitatori di raggiungere il villaggio in piena tranquillità».

Claudio Sebillo, organizzatore del Coca-Cola Pizza Village, aggiunge: «Il ritorno sul mare è un’emozione speciale. Pozzuoli ci ha accolto come una grande famiglia e per questo sentiamo una responsabilità ancora maggiore. L’edizione 2026 avrà un’anima fortemente napoletana, a partire dalla musica, che sarà uno degli elementi centrali del programma nell’anno della candidatura della Canzone Napoletana a Patrimonio UNESCO».

Protagoniste assolute della manifestazione saranno Ammaccamm, Antica Pizzeria da Gennaro, Donna Sofia ai Tribunali, Errico Porzio, Farinati Pizza and More, MaryRose, I Mascalzoni Latini, Pisani Pizzeria, Pizzaingrammi, Picea, Vesi, Vincenzo Capuano, Fermento, Lucignolo Bella Pizza, Da Mario, Zia Esterina Sorbillo, I Damiano Pizza Concept, Il Mio Viaggio a Napoli, Spicchi di Luna, Porzio…ni, Guappo Amoriello Senza Glutine e Quanto Basta, chiamate a raccontare attraverso le proprie proposte la vitalità e l’evoluzione di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy.

Affidato alla direzione artistica di Gianni Simioli, il nuovo Main Stage sarà uno dei protagonisti dell’edizione 2026. Musica, comicità, spettacolo e racconti accompagneranno il pubblico per sei giorni, dando spazio ad alcuni dei principali interpreti della scena musicale napoletana contemporanea.

Sul palco si alterneranno Franco Ricciardi, Walter Ricci, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Tony Tammaro, Gabriele Esposito, Ste, Roberto Colella, Gianluca Capozzi, Ivan Granatino, Mavi, Gigi Soriani e I Desideri, Francesco Da Vinci, Monica Sarnelli, Le One e Andrea Heros, protagonisti di un programma che unisce tradizione, nuove tendenze e linguaggi diversi della scena musicale contemporanea.

Ad aprire ogni serata saranno le sonorità di “Pozzuoli Città Jazz” con Marco Zurzolo, Zona Sud, Kamaak, Furià, Anema Music e That’s Napoli diretta dal Maestro Carlo Morelli. Spazio anche ai nuovi talenti con VillaIndie, il contest realizzato in collaborazione con Napolindie che porterà sul palco artisti emergenti impegnati a sperimentare e rinnovare il linguaggio del Neapolitan Power.

Tra gli appuntamenti più significativi della manifestazione, martedì 8 luglio si terrà una serata speciale dedicata a Domenico Caliendo e alla Fondazione che porta il suo nome. Artisti, esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura e della società civile si alterneranno sul palco per sostenere concretamente le attività della Fondazione a favore delle famiglie e dei bambini in difficoltà.

Accanto agli spettacoli, Pizza Tales sarà il contenitore dedicato agli incontri e al confronto. Ogni sera l’Area Hospitality ospiterà pizzaioli, imprenditori, giornalisti, studiosi e protagonisti della filiera agroalimentare per discutere di alcuni dei temi che stanno cambiando il mondo della pizza e della ristorazione.

Tra gli ospiti attesi figurano, tra gli altri, Valentina Della Corte, Tommaso Luongo, Antimo Caputo, Pier Paolo Petino, Nadia Taglialatela, Emanuela Sorrentino, insieme a pizzaioli, produttori, imprenditori e rappresentanti delle principali aziende della filiera.

Al centro del dibattito temi come la fiducia nell’era digitale, i nuovi consumi della Generazione Z, il rapporto tra identità e innovazione, il valore delle radici e le prospettive future della pizza come fenomeno culturale ed economico.

A completare il programma saranno masterclass, beer experience, degustazioni guidate, incontri con produttori e aziende della filiera, laboratori dedicati agli ingredienti simbolo della pizza e attività per bambini e famiglie.

I PARTNER

Coca-Cola sarà ancora una volta protagonista della manifestazione con numerose iniziative dedicate al pubblico e un’area esperienziale pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età, confermando il proprio ruolo nel rendere l’esperienza del Pizza Village ancora più conviviale e partecipata.

Nel segno della condivisione debutta quest’anno la Social Combo Coca-Cola, una proposta pensata per essere vissuta in compagnia: due pizze, di cui una Pizza Specialità, già tagliate e accompagnate da quattro Coca-Cola servite ben fredde. Un format semplice e immediato che celebra l’incontro tra Pizza e Coca-Cola attraverso un’esperienza di togetherness perfettamente in linea con lo spirito popolare, inclusivo e festoso della manifestazione.

Accanto a Coca-Cola, Title sponsor dell’evento, si rinnova anche la presenza di Mulino Caputo, Founding & Global Partner del Coca-Cola Pizza Village e da sempre protagonista del racconto della pizza all’interno della manifestazione. Attraverso Casa Caputo, il pubblico potrà assistere ogni giorno a masterclass, incontri e momenti di approfondimento guidati da alcuni dei più autorevoli maestri pizzaioli italiani. Un format che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più seguiti del villaggio e che continua a promuovere la cultura dell’impasto, la formazione professionale e la conoscenza delle tecniche che rendono unica l’arte della pizza napoletana.

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L’edizione 2026 del Coca-Cola Pizza Village è realizzata con il sostegno di Coca-Cola, Title Sponsor; Caputo, Founding & Global Partner; Caffè Borbone, Latteria Sorrentina e Ciao, Global Partner; Peroni Nastro Azzurro, Main Sponsor; Stellantis, Fastweb, Algida e Rossopomodoro, Official Sponsor; Goeldlin Collection, Iotti Frigoriferi e Cucine, Wood Point, Sacar, Di Cosmo Group, Mediando e Kimedia, Technical Partner.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Ministero del Turismo e del Comune di Pozzuoli.