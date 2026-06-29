Da oggi su Rai 1 “Italia A/R” con Vittorio Brumotti e la partecipazione speciale di Monica Caradonna

A partire da lunedì 29 giugno alle 11.30 su Rai 1 prende il via “Italia A/R” con Vittorio Brumotti, un viaggio vissuto in prima persona, con pedalate fra i borghi, esperienze sportive, incontri

Un nuovo appuntamento quotidiano, per raccontare l’Italia costiera attraverso lo sguardo curioso di un viaggiatore speciale: Vittorio Brumotti. A partire da lunedì 29 giugno alle 11.30 su Rai 1 prende il via “Italia A/R”, un viaggio vissuto in prima persona, con pedalate fra i borghi, esperienze sportive, incontri con chi quei luoghi li abita e li protegge ogni giorno.

Quaranta puntate, una bicicletta e un cane di nome Patricio: il racconto delle radici e delle tradizioni del Paese si unirà infatti alla passione del conduttore per la bicicletta, che si sposterà da una tappa all’altra in camper, in compagnia del suo amico a quattro zampe. In ogni puntata, non mancherà poi uno spazio dedicato alla cucina e ai prodotti del territorio, in compagnia di Monica Caradonna.

Otto settimane di avventure per riscoprire un Paese che non smette mai di sorprendere chi sa guardarlo. Un viaggio reale che partirà dal barocco del Salento ionico, tra Nardò, Gallipoli e l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, per poi toccare la costa adriatica fino a Otranto e alle grotte di Castro.

Successivamente Brumotti attraverserà il litorale laziale, dalle grotte di Sperlonga all’isola di Ponza e alla selvaggia Palmarola, per poi scendere nel cuore del Cilento, tra i templi di Paestum e le gole del fiume Calore, fino ai borghi sospesi del Golfo di Policastro — da Scario a Sapri, da Maratea ai suoi faraglioni. Ci sarà da pedalare anche lungo la Costa Viola calabrese con lo Stretto sullo sfondo, tra Scilla e Bagnara, e si chiuderà in Sicilia, tra i faraglioni di basalto della Riviera dei Ciclopi, le saline al tramonto dello Stagnone di Marsala e il gran finale al Castello di Venere a Erice, per ammirare le Egadi e l’Africa.