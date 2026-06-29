“Criminal Minds: Evolution” stasera su Rai 4: la diciottesima stagione in prima visione

Continua lunedì 29 giugno, alle 21.20 su Rai 4, la serie cult “Criminal Minds: Evolution” con la diciottesima stagione in prima visione

Continua lunedì 29 giugno, alle 21.20 su Rai 4, la serie cult “Criminal Minds: Evolution” con la diciottesima stagione in prima visione. Nell’episodio 7, intitolato “…tutti i diavoli sono qui”, la BAU intensifica la caccia alla rete di assassini legata a Elias Voit. Mentre Voit tenta di fermare i responsabili, emergono inquietanti collegamenti con il suo passato e con la figura di Cyrus LeBrun. Nel frattempo, Rebecca deve confrontarsi con il ritorno del suo ex compagno, nominato nuovo referente dell’indagine. Nell’ottavo episodio, dal titolo “Tara”, dopo il drammatico attacco subito da Tara Lewis, gli agenti partono alla caccia dell’uomo responsabile della sparatoria. Le indagini rivelano però che il misterioso “Discepolo” ha orchestrato una complessa serie di depistaggi. Mentre Tara è sottoposta a un intervento chirurgico e lotta tra la vita e la morte, sarà costretta a fare i conti con questioni irrisolte della propria vita.