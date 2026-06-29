Castelluccio di Norcia, il gran caldo brucia la fioritura

Castelluccio di Norcia si trasforma in un immenso mosaico naturale di colori, ma quest’anno la bellezza è svanita

La celebre fioritura, che tra la metà di giugno e i primi giorni di luglio richiama migliaia di visitatori nel cuore dei Monti Sibillini, appare infatti molto più povera rispetto al passato, penalizzata da un andamento climatico anomalo che ha compromesso la crescita di molte specie spontanee e delle stesse coltivazioni di lenticchia.

Nonostante la domenica di grande afflusso, con centinaia di escursionisti, fotografi e appassionati della montagna saliti fino ai Piani di Castelluccio, tra molti visitatori prevale una certa delusione. Chi conosce la fioritura attraverso le immagini degli anni passati si aspettava il tradizionale tappeto multicolore, ma quest’anno il Pian Grande è una tavolozza dai colori molto più attenuati. Colpa della siccità e di temperature che hanno toccato anche i 30 gradi.

Ha piovuto praticamente fino al 20-25 maggio – racconta all’ANSA Gianni Coccia, assessore del Comune di Norcia ma soprattutto storico agricoltore e socio della cooperativa della lenticchia di Castelluccio – poi è arrivata una siccità eccezionale. Probabilmente questo è l’anno più siccitoso che io ricordi. I fiori si sono praticamente bruciati”.

Una situazione che, secondo Coccia, ha impedito alle diverse essenze floreali di svilupparsi regolarmente, spegnendo quello spettacolomigliaia di persone da tutta Italia. La fioritura di Castelluccio non ha mai una data fissa e varia ogni anno in funzione delle condizioni meteorologiche e delle semine della lenticchia. Proprio il clima, quest’anno, ha però cambiato il volto di uno degli spettacoli naturali più conosciuti d’Italia. Il Pian Grande continua ad attirare migliaia di visitatori, ma il colpo d’occhio è ben diverso rispetto alle stagioni più favorevoli, quando il rosso dei papaveri si fonde con il giallo della senape selvatica, il bianco delle margherite, il blu dei fiordalisi e il delicato celestino dei fiori della lenticchia, dando vita all’inconfondibile tavolozza che ha reso celebre Castelluccio nel mondo.