A “Camper Osteria Italia” su Rai 1 la sfida tra Calabria ed Emilia-Romagna

Nella gara di cucina della settimana di “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese, si sfideranno in studio due osterie a conduzione familiare provenienti dalla Calabria e dall’Emilia-Romagna

Nella gara di cucina della settimana di “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese e in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio alle 12.00 su Rai 1, si sfideranno in studio due osterie a conduzione familiare provenienti dalla Calabria e dall’Emilia-Romagna. Per la Calabria parteciperanno i proprietari di un’osteria di Scalea in provincia di Cosenza e per l’Emilia-Romagna di un’osteria di Bologna, che si confronteranno attraverso ricette, prodotti tipici e sapori autentici legati alle rispettive tradizioni.

Scalea proporrà tra le specialità i fusilli al ferretto e il fico dottato. Bologna, invece, farà conoscere al pubblico i segreti della cotoletta alla bolognese e la torta di riso.

A giudicare le ricette portate in tavola dai concorrenti, la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista appassionato di cucina Vittorio Vaccaro e il presidente di giuria, l’attore e comico Andy Luotto

Non solo prodotti tipici e piatti della tradizione. Peppone Calabrese proporrà anche suggestive realtà territoriali. Gli inviati andranno infatti alla scoperta dei borghi più caratteristici della Sicilia: da Erice a Salemi, da Custonaci a Mazara del Vallo, a Castellammare del Golfo.

Il programma è realizzato in convenzione con la Regione Sicilia.