Su Rai Storia in replica il primo episodio de “La vita che verrà”

La vita che verrà, celebre sceneggiato televisivo in quattro puntate diretto da Pasquale Pozzessere e trasmesso per la prima volta nel 1999, in replica stasera su Rai Storia: la trama
Domenica 28 giugno 2026 alle 21:30 Rai Storia ripropone in replica la prima puntata della serie Tv “La vita che verrà”, una miniserie televisiva di quattro puntate del 1999, diretta da Pasquale Pozzessere per Rai Fiction.
Roma, 4 giugno 1944. Con l’ingresso degli americani, alla Garbatella si incrociano le vite di quattro giovani: Nunzia, cameriera con due bambini a carico; Pietro, tipografo clandestino; sua sorella Rosa, sarta; e Romano, ambulante napoletano.
In precedenza Pasquale Pozzessere, Sandro Petraglia, Stefano Rulli e Angelo Barbagallo raccontano i retroscena del primo episodio della serie “La vita che verrà”.