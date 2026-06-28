Su Rai 2 la terza stagione di “Elsbeth” in prima assoluta: la trama degli episodi di oggi

Stasera su Rai 2 torna “Elsbeth”, la serie americana spin-off dei legal drama di successo “The Good Wife” e “The Good Fight”: la trama degli episodi

Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che si è trasferita nella sfavillante New York, dopo una brillante carriera a Chicago, per aiutare la polizia ad incastrare pericolosi criminali nella terza stagione di “Elsbeth” – la serie americana spin-off dei legal drama di successo “The Good Wife” e “The Good Fight” – in onda domenica 28 giugno alle 21.00 in prima assoluta su Rai 2.

Nel primo episodio, dal titolo “Il bunker”, un manager scompare nel rifugio antiatomico di un miliardario. Durante le indagini Elsbeth scopre il labile confine tra sicurezza e paranoia e, nel frattempo, incontra Winnie, la vedova del defunto giudice Crawford. Nell’episodio seguente, “Dieci piccole suore”, una pop star acquista un convento in rovina e il luogo divino si trasforma in una scena del crimine. Mentre Elsbeth affronta la Madre di tutte le suore, Teddy scava nel passato di Alec Bloom. Nel cast anche Carra Patterson e Wendell Pierce.