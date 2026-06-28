Su Rai 1 “A Sua Immagine”, una puntata dedicata a San Pietro e San Paolo

Domenica 28 giugno alle 10.15 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura

Questa puntata, in vista della festa dei santi patroni di Roma, è dedicata a San Pietro e San Paolo. Chi erano questi due uomini? Da dove venivano? Quali sono state le loro vicende storiche, i viaggi, gli intenti? Perché le loro vite si intrecciano indissolubilmente fino ad essere un tutt’uno nelle fondamenta della Chiesa? Come si riverbera la loro essenza nel pontificato dei Papi e in particolare oggi in quello di Leone XIV?

Di questo, e tanto altro, parlerà Lorena Bianchetti con i suoi ospiti in studio: Padre Giulio Albanese, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali del Vicariato di Roma, e Alice Poletto, archeologa e divulgatrice storica. In collegamento suor Rebecca Nazzaro, direttrice dell’Opera Romana Pellegrinaggi. Attraverso i servizi verranno affrontate singolarmente le due figure, i luoghi dove sono passati. Con il biblista don Maurizio Girolami si ricostruiranno i viaggi dei due santi nel Mediterraneo. Infine, si parlerà della “Girandola” di Castel Sant’Angelo, uno spettacolare evento pirotecnico, realizzato ogni anno il 29 giugno, che la tradizione attribuisce al grande Michelangelo Buonarroti.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello si andrà a Bergamo per raccontare il Cre, Centro Ricreativo Estivo. “Bella Fra!”, il nome del progetto: è san Francesco d’Assisi ad accompagnare bambini e ragazzi in questi giorni d’estate.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Cremona. Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.