Oroscopo di oggi, domenica 28 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 28 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna opposta dalla Bilancia, con i suoi aspetti disarmonici a Mercurio e Saturno, ci invita ad ascoltare gli altri con gentilezza e cortesia prima di parlare. Un dialogo aperto e sincero per esprimere emozioni e sentimenti, senza timore di venire fraintesi.
Toro
Anche se con i colleghi non è tutto rose e fiori, il lavoro ci appaga. Svolgiamolo con passione e impegno, al di là dell’aspetto remunerativo. La resistenza ai cambiamenti ci rende titubanti di fronte alle novità, ma queste non sempre vengono per nuocere.
Gemelli
Complice la Luna in trigono dalla Bilancia, la giornata prende una buona piega. Comunicativa e socievolezza ci agevolano sia nell’attività sia negli affetti. Nulla da ridire sul fronte sentimentale: la coppia veleggia fra progetti per il futuro, tenerezze e romanticismo.
Cancro
Almeno sulla carta, con la Luna in Bilancia quadrata a Mercurio, il silenzio oggi è la strada migliore da intraprendere per evitare bisticci e rimbrotti. Non accettiamo più i dubbi in amore. Meritiamo una presenza stabile e affettuosa, altrimenti voltiamo pagina.
Leone
L’impulsività non è una buona consigliera nelle relazioni, ma ci favorisce se trasformata in intraprendenza. La virtù è sempre a mezza via. L’umore conciliante rasserena gli animi e rende più facile risolvere dissidi con vicini, parenti e superiori.
Vergine
Allontaniamo il sospetto. Se incontriamo degli ostacoli, non è detto che come noi pensiamo, siano orditi da qualcuno che trama alle nostre spalle. Lavoriamo un po’ sulla fiducia e sull’accoglienza di una persona nuova che entra nella sfera delle amicizie.
Bilancia
Il passaggio della Luna nel nostro segno avviene in un clima gelato o geloso, per meglio dire. Professione e cuore si contendono le nostre attenzioni. La varietà degli impegni lubrifica la mente e mette da parte alcuni pensieri su cui non vale la pena indugiare.
Scorpione
La qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che ci obbligano a procedere a rilento o a tornare su questioni date ormai per risolte. Il bilancio odierno è positivo. Possiamo guardare con fiducia all’estate, ha in serbo per noi sorprese bellissime.
Sagittario
Le ore scorrono su binari tranquilli, grazie alla Luna in sestile che garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sulla bellezza. Voglia d’arte, di esperienze che possano valorizzare la creatività, i confronti e gli scambi intellettuali.
Capricorno
Ci ritroviamo con l’amaro in bocca, a causa dell’ostilità tra la Luna, Mercurio e Saturno. Concediamoci qualcosa di dolce, fatto con le nostre mani. Ridimensionare un’ambizione ci costa in termini di autostima, ma le circostanze richiedono compromessi.
Acquario
Complice la Luna in Bilancia, la giornata si preannuncia gratificante. Un’esperienza formativa, l’armonia di coppia che fa ben sperare per il futuro. Viaggi virtuali o reali consentono un tuffo nelle grandi eccellenze artistiche. Sogni romantici, nuovi orizzonti.
Pesci
Se ancora l’estate non ci ha portato l’anima gemella, non disperiamo, diamole il tempo di entrare nel vivo, intanto godiamoci i colori e i profumi. Transiti eccellenti stemperano le nostre ansie e ci danno la spinta per andare avanti con presupposti migliori.