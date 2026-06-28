Ondata di caldo, oggi il giorno peggiore: attesi 40 gradi in pianura padana

Caldo, oggi il giorno peggiore: attesi 40 gradi in pianura padana. Allerta rossa in Emilia-Romagna, in particolare per la pianura bolognese, modenese, reggiana e ferrarese
Scatta l’allerta rossa in Emilia-Romagna per la giornata di oggi, domenica 28 giugno, quando sono attesi 40 gradi in particolare nella pianura bolognese, modenese, reggiana e ferrarese. L’allerta è invece di colore arancione, sempre per temperature estreme, per la zona della collina bolognese ed emiliana centrale, sulla bassa collina e nella pianura piacentino-parmense.
Non si escludono inoltre temporali sparsi, di breve durata, più probabili lungo i rilievi, in particolare quelli del settore centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. Si segnalano anche condizioni di disagio bioclimatico diffuse in pianura. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae, seguirà l’evoluzione della situazione. Sono previsti anche aggiornamenti costanti sui canali social, che i cittadini sono invitati a seguire.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)