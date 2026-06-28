Mondiali 2026: la Colombia pareggia con il Portogallo e chiude il girone in vetta

Mondiali 2026: Colombia-Portogallo è finita 0-0 ,la Repubblica Democratica del Congo ha battuto l’Uzbekistan e l’Argentina ha vinto contro la Giordania; tutti i risultati e tutte le prossime partite

Niente sorpasso in testa al gruppo K dei Mondiali. Lo scontro tra Colombia e Portogallo è finito infatti 0-0, con i sudamericani che si sono tenuti la vetta del girone, lasciando solo la piazza d’onore a Cristiano Ronaldo. Polveri bagnate per CR7 e i suoi, tanto che ad andare più vicina alla vittoria è stata la Colombia, fermata dalle parate di Diogo Costa. Nell’altra partita, la Repubblica Democratica del Congo ha battuto 3-1 l’Uzbekistan e ottenuto anche lei il passaggio del turno tra le migliori terze. Una impresa firmata da Wissa (doppietta) e Mayélé. Di Shomurodov (un passato in Italia con le maglie anche di Genoa, Cagliari e Roma) il gol della Nazionale guidata in panchina da Cannavaro che ha chiuso il suo primo Mondiale a zero punti. Ai 16esimi la Colombia affronterà il Ghana, mentre per Cristiano Ronaldo e il Portogallo ci sarà la sfida con la Croazia di Modric.

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Nel girone J, invece, Argentina prima a punteggio pieno con il 3-1 rifilato alla Giordania. A segno Lo Celso, Lautaro Martinez e ancora Messi, autore su punizione del suo sesto centro! Di Al Tamari la rete del congedo della Giordania dal suo primo Mondiale, la prima comunque subita dall’Albiceleste in questo torneo. Gol e polemiche nel 3-3 tra Algeria e Austria che ha portato entrambe ai 16esimi. La squadra del ct Rangnick ha agganciato il secondo posto in pieno recupero con Kalajdzic dopo che erano andati a segno Arnautovic e Sabitzer. Per i nordafricani, qualificati tra le migliori terze, nel tabellino marcatori sono entrati ‘l’italiano’ Belghali, difensore nella passata stagione al Verona, e Mahrez (doppietta). A far discutere la ‘melina’ di entrambe le squadre sul 2-2, e poi quell’uno-due a tempo scaduto che è sembrato prima rompere a sorpresa e poi rimettere a posto un pari che andava bene a tutti. Ora nei 16esimi per l’Argentina la sfida con Capo Verde, mentre l’Austria affronterà la Spagna e l’Algeria la Svizzera.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche complete della prima fase:

GRUPPO A:

Messico-Sudafrica 2-0;

Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1;

Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1;

Messico-Corea del Sud 1-0;

Repubblica Ceca-Messico 0-3;

Sudafrica-Corea del Sud 1-0.

Classifica:

Messico 9 punti;

Sudafrica 4;

Corea del Sud 3;

Repubblica Ceca 1;.

GRUPPO B:

Canada-Bosnia-Erzegovina 1-1;

Qatar-Svizzera 1-1;

Svizzera-Bosnia-Erzegovina 4-1;

Canada-Qatar 6-0;

Bosnia-Erzegovina-Qatar 3-1;

Svizzera-Canada 2-1.

Classifica:

Svizzera 7 punti;

Canada 4;

Bosnia-Erzegovina 4;

Qatar 1.

GRUPPO C:

Brasile-Marocco 1-1;

Haiti-Scozia 0-1;

Scozia-Marocco 0-1;

Brasile-Haiti 3-0;

Marocco-Haiti 4-2;

Scozia-Brasile 0-3.

Classifica:

Brasile 7 punti;

Marocco 7;

Scozia 3;

Haiti 0.

GRUPPO D:

Stati Uniti-Paraguay 4-1;

Australia-Turchia 2-0;

Stati Uniti-Australia 2-0;

Turchia-Paraguay 0-1;

Paraguay-Australia 0-0;

Turchia-Stati Uniti 3-2.

Classifica:

Stati Uniti 6 punti;

Australia 4;

Paraguay 4;

Turchia 3.

GRUPPO E:

Germania-Curaçao 7-1;

Costa d’Avorio-Ecuador 1-0;

Germania-Costa d’Avorio 2-1;

Ecuador-Curaçao 0-0;

Curaçao-Costa d’Avorio 0-2;

Ecuador-Germania 2-1.

Classifica:

Germania 6 punti;

Costa d’Avorio 6;

Ecuador 4;

Curaçao 1.

GRUPPO F:

Olanda-Giappone 2-2;

Svezia-Tunisia 5-1;

Olanda-Svezia 5-1;

Tunisia-Giappone 0-4;

Giappone-Svezia 1-1;

Tunisia-Olanda 1-3.

Classifica:

Olanda 7 punti;

Giappone 5;

Svezia 4;

Tunisia 0.

GRUPPO G:

Belgio-Egitto 1-1;

Iran-Nuova Zelanda 2-2;

Belgio-Iran 0-0;

Nuova Zelanda-Egitto 1-3;

Egitto-Iran 1-1;

Nuova Zelanda-Belgio 1-5.

Classifica:

Belgio 5 punti;

Egitto 5;

Iran 3;

Nuova Zelanda 1.

GRUPPO H:

Spagna-Capo Verde 0-0;

Arabia Saudita-Uruguay 1-1;

Spagna-Arabia Saudita 4-0;

Uruguay-Capo Verde 2-2;

Capo Verde-Arabia Saudita 0-0;

Uruguay-Spagna 0-1.

Classifica:

Spagna 7 punti;

Capo Verde 3;

Uruguay 2;

Arabia Saudita 2.

GRUPPO I:

Francia-Senegal 3-1;

Iraq-Norvegia 1-4;

Francia-Iraq 3-0;

Norvegia-Senegal 3-2;

Norvegia-Francia 1-4;

Senegal-Iraq 5-0.

Classifica:

Francia 9 punti;

Norvegia 6;

Senegal 3;

Iraq 0.

GRUPPO J:

Argentina-Algeria 3-0;

Austria-Giordania 3-1;

Argentina-Austria 2-0;

Giordania-Algeria 1-2;

Algeria-Austria 3-3;

Giordania-Argentina 1-3.

Classifica:

Argentina 9 punti;

Austria 4;

Algeria 4;

Giordania 0.

GRUPPO K:

Portogallo-R.D. Congo 1-1;

Uzbekistan-Colombia 1-3;

Portogallo-Uzbekistan 5-0;

Colombia-R.D. Congo 1-0;

Colombia-Portogallo 0-0;

R.D. Congo-Uzbekistan 3-1.

Classifica:

Colombia 7 punti;

Portogallo 5;

R.D. Congo 4;

Uzbekistan 0.

GRUPPO L:

Inghilterra-Croazia 4-2;

Ghana-Panama 1-0;

Inghilterra-Ghana 0-0;

Panama-Croazia 0-1;

Croazia-Ghana 2-1;

Panama-Inghilterra 0-2.

Classifica:

Inghilterra 7 punti;

Croazia 6;

Ghana 4;

Panama 0.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)