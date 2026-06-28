L’energia dei Campi Flegrei a “Linea Verde” con Margherita Granbassi e Tinto su Rai 1

Margherita Granbassi e Tinto, proseguiranno il viaggio nel territorio di Pozzuoli, in Campania, nella puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 28 giugno alle 12.20 su Rai 1

Margherita Granbassi e Tinto, proseguiranno il viaggio nel territorio di Pozzuoli, in Campania, nella puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 28 giugno alle 12.20 su Rai 1. A bordo di una vespetta vintage, per le vie di Pozzuoli, raggiungeranno l’anfiteatro Flavio, uno dei due anfiteatri romani presenti a Pozzuoli e risalente alla seconda metà del I secolo d.C, e la Darsena per gustare il mitico “cuoppo” di alici fritte.

Nei Campi Flegrei, cammineranno tra i resti e le antiche botteghe del tempio di Serapide e con una ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, andranno alla ricerca dei segni inequivocabili del fenomeno del bradisismo, la costante contrazione del suolo provocata dall’attività vulcanica sottostante.

Natura, gusto e cultura: sul lago d’Averno, in un luogo dove ancora si respira la bellezza autentica della Campania Felix, Margherita e Tinto illustreranno le potenzialità dell’agricoltura didattica, sostenibile e rigenerativa. Andranno, poi, alla scoperta del Rione Terra, il quartiere più antico di Pozzuoli, che dopo un periodo di abbandono negli anni ’70, vive oggi un vero e proprio “Rinascimento” e arriveranno poi a Bacoli, dove in un’azienda agricola, ascolteranno il racconto di una grande storia di famiglia, di vino e di una cantina nata tra antichi scavi romani sopravvissuti all’assalto del cemento.

A Capo Miseno, nella cornice di uno dei punti più spettacolari e panoramici, i due conduttori faranno conoscere al pubblico la coltivazione e la raccolta dei pomodori cannellini, simbolo dell’agricoltura flegrea. Spazio poi ad una nuova figura professionale: nasce infatti alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, il primo corso italiano per “ostricari”, nuova figura professionale che valorizza l’ostricoltura e la cultura del mare. Raggiungendo Quarto, nell’area flegrea della Città Metropolitana di Napoli, faranno conoscere al pubblico il lavoro di un’associazione che, sui territori confiscati alla camorra, ha dato vita ad una realtà agricola e culinaria che sostiene diversi ragazzi “speciali”.

Appuntamento poi al porto di Pozzuoli, aspettando il traghetto che porterà i conduttori a Ischia, per la prossima tappa.

Linea Verde è un programma di Yari Selvetella e di Francesco Lucibello, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Federico Oteri, Marta Santella. Produttore esecutivo Georgia Parmegiani. Regia di Tiziana Pesaresi.