La commedia “Tutti tranne te” di Will Gluck stasera su Rai Movie: la trama

Stasera in prima serata su Rai Movie la commedia “Tutti tranne te” di Will Gluck con Glen Powell e Sydney Sweeney: la trama

Domenica 28 giugno, alle 21.30 su Rai Movie va in onda il film di Will Gluck “Tutti tranne te”.

Bea e Ben s’incontrano per caso in un bar di Boston, e scatta la scintilla: ma nessuno dei due si sente pronto per un legame troppo serio, e finiscono per allontanarsi. Non molto tempo Bea e Ben dopo si ritroveranno sullo stesso aereo per Sidney, dove sono invitati allo stesso matrimonio: in Australia li aspettano giorni movimentati, conflitti e malintesi, ma sarà anche l’occasione per scoprire se sono fatti l’uno per l’altra oppure no.

Specialista della commedia romantica, Will Gluck traspone in chiave moderna “Molto rumore per nulla”, portando la vicenda shakespeariana in un ambito lussuoso e scintillante. Operazione riuscita, grazie anche al talento e allo charme di Sydney Sweeney, astro nascente della rom-com e non solo di questo genere. Nel cast anche Glen Powell e Alexandra Shipp.