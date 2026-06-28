Il racconto di un’impresa aviatoria da record: “Il grande volo”, in prima visione oggi su Rai 3

Su Rai 3, domenica 28 giugno alle 13.00, sarà proposto in prima visione “Il grande volo”, l’emozionante racconto di un’impresa aviatoria da record

Una storia straordinaria di passione, ingegno, tenacia e coraggio. Su Rai 3, domenica 28 giugno alle 13.00, sarà proposto in prima visione “Il grande volo”, l’emozionante racconto di un’impresa aviatoria da record che, tra enormi difficoltà logistiche e tecniche, ha esplorato zone sconosciute allargando i confini dell’Italia.

È la rievocazione inedita del raid di 55.000 chilometri Sesto Calende – Melbourne- Tokyo- Roma (20 aprile – 7 novembre 1925), su un idrovolante di legno e tela battezzato “Gennariello”, in onore di San Gennaro, compiuto da una coppia di aviatori della Regia Aeronautica: l’aristocratico comandante napoletano Francesco De Pinedo ed “il principe dei meccanici”, il motorista oristanese Ernesto Campanelli, due pionieri dell’aviazione militare italiana e tra i protagonisti delle più grandi imprese aviatorie della Regia Aeronautica.

Il racconto di un’impresa scolpita nell’immaginario collettivo dell’epoca, affidato alle pagine del diario di volo dell’allora tenente colonnello De Pinedo, a filmati, lettere e documenti inediti del tempo, conservati sia presso gli archivi dell’Aeronautica Militare sia di varie istituzioni australiane, corredati da mappe che ripercorrono le fasi più salienti e rischiose del volo: i decolli a pieno carico, gli ammaraggi al buio, la rottura del motore, l’attraversamento di cicloni, i retroscena (incontri romantici, cene di gala), gli incontri con indigeni che mai avevano visto un aereo, principi e l’accoglienza trionfale tributata dalla comunità italo-australiana.

Arricchiscono l’epopea del Gennariello e dei suoi protagonisti, fino alla tragica fine, gli interventi dei maggiori esperti sul tema: lo storico e biografo di Campanelli, Alberto Cauli, gli storici dell’aeronautica Gregory Alegi e il Gen. Isp. in congedo Basilio di Martino, il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani ed i commoventi ricordi di Daniela Campanelli, nipote del maresciallo Ernesto Campanelli. Una storia straordinaria di passione, ingegno, tenacia e coraggio.