Il racconto di un’impresa aviatoria da record: “Il grande volo”, in prima visione oggi su Rai 3


Su Rai 3, domenica 28 giugno alle 13.00, sarà proposto in prima visione “Il grande volo”, l’emozionante racconto di un’impresa aviatoria da record

il grande volo

Una storia straordinaria di passione, ingegno, tenacia e coraggio. Su Rai 3, domenica 28 giugno alle 13.00, sarà proposto in prima visione “Il grande volo”, l’emozionante racconto di un’impresa aviatoria da record che, tra enormi difficoltà logistiche e tecniche, ha esplorato zone sconosciute allargando i confini dell’Italia.

È la rievocazione inedita del raid di 55.000 chilometri Sesto Calende – Melbourne- Tokyo- Roma (20 aprile – 7 novembre 1925), su un idrovolante di legno e tela battezzato “Gennariello”, in onore di San Gennaro, compiuto da una coppia di aviatori della Regia Aeronautica: l’aristocratico comandante napoletano Francesco De Pinedo ed “il principe dei meccanici”, il motorista oristanese Ernesto Campanelli, due pionieri dell’aviazione militare italiana e tra i protagonisti delle più grandi imprese aviatorie della Regia Aeronautica.

Il racconto di un’impresa scolpita nell’immaginario collettivo dell’epoca, affidato alle pagine del diario di volo dell’allora tenente colonnello De Pinedo, a filmati, lettere e documenti inediti del tempo, conservati sia presso gli archivi dell’Aeronautica Militare sia di varie istituzioni australiane, corredati da mappe che ripercorrono le fasi più salienti e rischiose del volo: i decolli a pieno carico, gli ammaraggi al buio, la rottura del motore, l’attraversamento di cicloni,  i retroscena (incontri romantici, cene di gala), gli incontri con indigeni che mai avevano visto un aereo, principi e l’accoglienza trionfale tributata dalla comunità italo-australiana.

Arricchiscono l’epopea del Gennariello e dei suoi protagonisti, fino alla tragica fine, gli interventi dei maggiori esperti sul tema: lo storico e biografo di Campanelli, Alberto Cauli, gli storici dell’aeronautica Gregory Alegi e il Gen. Isp. in congedo Basilio di Martino, il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani ed i commoventi ricordi di Daniela Campanelli, nipote del maresciallo Ernesto Campanelli. Una storia straordinaria di passione, ingegno, tenacia e coraggio.