Il meglio di “PresaDiretta” e “FarWest Speciale” stasera su Rai 3

Con la puntata “Lunga vita”, in onda domenica 28 giugno alle 21.15 su Rai 3, “PresaDiretta” racconta prospettive e contraddizioni attorno alla longevità
Con la puntata “Lunga vita”, in onda domenica 28 giugno alle 21.15 su Rai 3, “PresaDiretta” racconta prospettive e contraddizioni attorno alla longevità, alla medicina rigenerativa e agli studi sulle malattie che colpiscono il cervello. L’Italia ha ormai battuto il record degli ultracentenari, e per arrivarci in buona salute la ricerca attira sempre più investimenti: dall’eccellenza del San Raffaele di Milano dove è in corso la prima sperimentazione al mondo per le forme più gravi di sclerosi multipla al business delle Bahamas dove i vip si
fanno iniezioni per ringiovanire.
E purtroppo si moltiplicano anche organizzazioni senza scrupoli che approfittano della disperazione dei malati e delle loro famiglie per proporre costosissime e improbabili cure. Presunte cellule staminali per curare a domicilio malattie come sla e sclerosi multipla. “PresaDiretta” si è messa sulle loro tracce e ha scoperto quanto sia diffuso questo grave crimine sanitario.
“PresaDiretta” è un programma di Riccardo Iacona con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis.
A seguire alle 23.15 “FarWest Speciale” con “Scam – L’industria della truffa”.
Un viaggio tra Italia, Cipro, Romania e Israele nel cuore dell’industria globale dell’inganno digitale. Domenica 28 giugno alle 23.15 su Rai 3, “FarWest” torna con una puntata speciale dedicata al fenomeno delle truffe online e al sistema internazionale che ne alimenta la diffusione. Un’inchiesta che documenta dall’interno il funzionamento di organizzazioni attive nel trading fraudolento e nelle criptovalute.
Il racconto si apre con le testimonianze di alcune vittime italiane e delle loro famiglie, attirate da false promesse di investimento e indotte, attraverso tecniche di manipolazione, a trasferire ingenti somme di denaro verso conti esteri. Seguendo il flusso dei soldi, l’inviato di “FarWest” arriva a Cipro per infiltrarsi in un call center con sede a Limassol, operando sotto copertura per documentarne l’attività.
Le immagini raccolte mostrano una struttura organizzata e altamente specializzata. Nel corso dell’indagine emerge il nome di Yaniv Pintsev, detto “Moshikò”, ritenuto la figura centrale di una rete attiva tra Cipro, Romania e Israele.
L’inchiesta prosegue a Bucarest, tra i principali hub europei delle frodi finanziarie online, e in Israele, dove sembra aver sede il vertice di questa piramide.
Un’inchiesta che ricostruisce meccanismi, responsabilità e dimensioni di un fenomeno in continua espansione, capace di operare su scala globale e di colpire tutti.
FarWest Speciale “Scam – L’industria della truffa” di David Chierchini e Andrea Sceresini con la partecipazione di Salvo Sottile. Produttori esecutivi Rai: Maria Laura Ballesio e Domenico Tassone. Produttore esecutivo Stand By Me: Arianna Candeloro. A cura di Francesco Sturlese. Regia studio di Cinzia Perreca.