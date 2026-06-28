Il meglio di “PresaDiretta” e “FarWest Speciale” stasera su Rai 3

Con la puntata “Lunga vita”, in onda domenica 28 giugno alle 21.15 su Rai 3, “PresaDiretta” racconta prospettive e contraddizioni attorno alla longevità, alla medicina rigenerativa e agli studi sulle malattie che colpiscono il cervello. L’Italia ha ormai battuto il record degli ultracentenari, e per arrivarci in buona salute la ricerca attira sempre più investimenti: dall’eccellenza del San Raffaele di Milano dove è in corso la prima sperimentazione al mondo per le forme più gravi di sclerosi multipla al business delle Bahamas dove i vip si

fanno iniezioni per ringiovanire.

E purtroppo si moltiplicano anche organizzazioni senza scrupoli che approfittano della disperazione dei malati e delle loro famiglie per proporre costosissime e improbabili cure. Presunte cellule staminali per curare a domicilio malattie come sla e sclerosi multipla. “PresaDiretta” si è messa sulle loro tracce e ha scoperto quanto sia diffuso questo grave crimine sanitario.

“PresaDiretta” è un programma di Riccardo Iacona con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis.