Il film “Judas and the Black Messiah” stasera su Rai 5: la trama

La vera storia dell’assassinio del carismatico Fred Hampton, leader delle Pantere Nere di Chicago, nel film “Judas and the Black Messiah” su Rai 5: la trama

La vera storia dell’assassinio del carismatico Fred Hampton, leader delle Pantere Nere di Chicago sul finire degli anni ’60: la ricostruisce il film di Shaka King “Judas and the Black Messiah”, in onda domenica 28 giugno 2026 alle 21.15 su Rai 5.

Il giovanissimo criminale William O’Neal, si infiltra tra le Pantere su istigazione dell’Fbi guadagnando la fiducia di Fred fino a diventare capo della sicurezza del partito. Ma per gli agenti del governo, Hampton costituisce sempre più una minaccia e presto arriva l’ora in cui O’Neal è incaricato di tradire il suo leader.

Il film si è distinto ai 93° Premi Oscar vincendo 2 statuette su sei nomination: miglior attore non protagonista per Daniel Kaluuya e miglior canzone per “Fight for you” di H.E.R. Nel cast anche il candidato agli Oscar Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Martin Sheen e la rivelazione Dominique Fishback.