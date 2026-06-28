Il film di fantascienza “Survive” stasera su Rai 4: la trama

L’ultima interpretazione dell’attrice belga Émilie Dequenne nel film di fantascienza “Survive” in onda stasera su Rai 4: la trama

Rai 4 esplora la stagione del “realismo magico” nel cinema francese contemporaneo, e propone domenica 28 giugno 2026 in prima serata alle 21,20, “Survive”, thriller post-apocalittico diretto da Frédéric Jardin che immagina un mondo improvvisamente riportato a uno stato primitivo. Dopo un collasso globale, causato da un improvviso cambiamento nell’inclinazione dell’asse terrestre, una famiglia in vacanza in barca si ritrova isolata in un ambiente diventato improvvisamente ostile e incontrollabile. Senza più tecnologia, risorse o punti di riferimento, i protagonisti devono imparare a lottare per restare vivi in un mondo che non riconoscono più. “Survive” è, a un tempo, un disaster movie, un film di fantascienza distopica, un survival thriller che trasforma la fine della civiltà in una prova estrema sui legami umani, sull’istinto di protezione e sulla capacità di adattarsi all’impossibile. Nel cast l’attrice belga Émilie Dequenne, prematuramente scomparsa, qui alla sua ultima interpretazione.