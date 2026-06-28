Festival delle Alpi Apuane: iscrizioni scadono oggi

È stato prorogato il termine per iscriversi alla nuova edizione del Festival delle Alpi Apuane, l’evento annuale dedicato a giovani talenti, band e artisti singoli da tutta Italia. Giunto ormai alla sua settima edizione, il Festival delle Alpi Apuane sceglie di schierarsi dalla parte degli artisti e della creatività emergente, dando vita a un vero e proprio spazio creato appositamente per sostenere, valorizzare e amplificare il talento.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni terminano il 28 giugno alle 23.59

Possono partecipare tutti i candidati di età dai 15 anni in su.

I candidati devono presentare un brano inedito con le seguenti caratteristiche:

La finale di quest’anno è prevista perin piazza G. Menconi a(MS), che aveva già ospitato la finale dell’anno scorso. Si tratta di un evento come sempre, sia per il pubblico che assisterà alla finale, sia per gli artisti che si iscriveranno.

Così come per le precedenti edizioni, infatti, non è prevista alcuna quota d’iscrizione. Il festival ha lo scopo di individuare e valorizzare i talenti musicali del nostro Paese, una missione in cui riesce particolarmente bene: il festival in passato è stato vinto da artisti che poi hanno ottenuto riscontri e successo di critica e pubblico anche a livello nazionale, come Anna Castiglia (vincitrice nel 2022) e Sintesi (poi vincitrice al Festival di Castrocaro). La direzione artistica del Festival si occuperà di selezionare le proposte finaliste fra tutte quelle ricevute, e nel corso della finale una giuria composta da esperti musicali proclamerà i vincitori assoluti.