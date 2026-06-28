Dai diversi sintomi alle terapie: a “Check-Up” si parla di allergie

Le diverse manifestazioni della malattia, i sintomi più comuni e le più recenti possibilità di cura: “Check-Up” proporrà una puntata interamente dedicata al tema delle allergie

Le diverse manifestazioni della malattia, i sintomi più comuni e le più recenti possibilità di cura: domenica 28 giugno alle 9.30 su Rai 1, “Check-Up” – lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini – proporrà una puntata interamente dedicata al tema delle allergie.

In apertura un approfondimento sulla rinite allergica. A fare chiarezza sarà il professor Luca Malvezzi, responsabile Otorinolaringoiatria all’Humanitas San Pio X Milano, che illustrerà cause, manifestazioni e strategie terapeutiche di una delle forme allergiche più diffuse.

A seguire, si parlerà di esofagite eosinofila, patologia infiammatoria cronica dell’esofago ancora poco conosciuta e spesso confusa con il reflusso gastroesofageo. Considerata in passato una condizione rara, negli ultimi anni ha registrato un incremento significativo dei casi. Il professor Silvio Danese, direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva all’Ospedale San Raffaele di Milano, spiegherà quali sono le caratteristiche della malattia e il rapporto con le allergie.

L’attenzione si sposterà, poi, sulle problematiche dermatologiche legate all’ipersensibilità cutanea. Dermatiti, arrossamenti e irritazioni della pelle saranno al centro dell’intervento della dottoressa Lucia Lospalluti, dermatologa presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico di Bari, che analizzerà le principali cause scatenanti e i segnali da non sottovalutare.

Nel corso della puntata si parlerà anche di allergie alimentari e intolleranze. Mangiare rappresenta un gesto quotidiano associato al benessere e alla convivialità, ma alcuni cibi possono provocare reazioni anche importanti e trasformarsi in un pericolo per la salute. È quindi fondamentale comprendere le differenze tra allergie e intolleranze, imparando a riconoscerne i sintomi e a prevenirle. L’argomento verrà approfondito dalla professoressa Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana presso l’Università del Molise.

Spazio, inoltre, alla malattia correlata alle IgG4, complessa patologia infiammatoria che negli ultimi anni è stata oggetto di crescente attenzione da parte della comunità scientifica. A illustrarne le caratteristiche sarà il professor Luca Frulloni, Professore Ordinario di Gastroenterologia dell’Università di Verona.

Non mancherà poi un approfondimento dedicato alle nuove frontiere terapeutiche. La ricerca farmacologica, infatti, ha messo a disposizione trattamenti sempre più mirati ed efficaci, in grado non soltanto di alleviare i sintomi, ma anche di intervenire sui meccanismi responsabili delle patologie. A parlarne sarà la professoressa Claudia Volpi, docente di Farmacologia presso l’Università di Perugia.

In chiusura, si parlerà dell’angioedema ereditario, una malattia rara e ancora poco nota, che può manifestarsi con gonfiori e arrossamenti spesso scambiati per reazioni allergiche. Il professor Mauro Cancian, Direttore dell’Unità Operativa Dipartimentale di Allergologia dell’Ospedale Università di Padova, spiegherà l’importanza di una diagnosi tempestiva e di un corretto percorso clinico.

“Check Up” è anche su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.