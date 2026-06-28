Continuano le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Continuano nel lago di Vico le ricerche del marito della ministra Roccella: il tuffo, il malore e la scomparsa in acqua

I Vigili del fuoco, con i sommozzatori, hanno continuato a cercare nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, per tutta la notte. Si cerca Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella che ieri pomeriggio è scomparso nelle acque del lago dopo essersi tuffato da una piccola barca con cui stavano facendo un giro sul lago. Erano partiti dal porto turistico accanto alla nautica Fiorò, nel territorio di Ronciglione (Viterbo).

IL MALORE DOPO IL TUFFO

Ieri, a dare l’allarme, è stata proprio la ministra Roccella che era insieme a Cavallari sulla piccola barca. L’allarme è scattato verso le 17. Stando a quanto racconta Today, Cavallari si è tuffato in acqua per fare un bagno, ma dopo essere riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene. Non è stato immediatamente soccorso perchè la barca su cui viaggiavano non era stata ancorata e si era spostata dal punto del tuffo. Dopo poco l’uomo è scomparso e non è più riemerso. Potrebbe essersi trattato di uno choc termico. La tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi di altre persone che erano in gita al lago e anche a poca distanza da un ristorante che affaccia proprio in quel punto del lago.

OGGI RINFORZI DA NAPOLI E FIRENZE

Nella notte è stato usato anche un rover telecomandato per proseguire le ricerche. Questa mattina, in supporto ai Vigili del fuoco di Roma, sono arrivate squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze con un’attrezzatura più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità, come quella del lago di Vico. Un’altra caratteristica che rende complicate le ricerche è il fatto che l’acqua del lago di Vico, già a bassa profondità, diventa freddissima.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)