“Bellissima Italia Missione Benessere” su Rai 2 oggi è a Vercelli

In “Bellissima Italia Missione Benessere”, in onda domenica 28 giugno alle 14.50 su Rai 2, Fabrizio Rocca andrà alla scoperta di Vercelli

Una città elegante, dove storia, arte, natura e qualità della vita si intrecciano in modo unico. In “Bellissima Italia Missione Benessere”, in onda domenica 28 giugno alle 14.50 su Rai 2, Fabrizio Rocca andrà alla scoperta di Vercelli. Accompagnato da una guida locale, Fabrizio Rocca esplorerà il centro storico, tra piazze, portici e torri medievali, soffermandosi sulla suggestiva Torre dell’Angelo, protagonista di una delle leggende più affascinanti della città. Il racconto si aprirà così su un patrimonio architettonico e culturale che attraversa i secoli.

Spazio anche al paesaggio che circonda Vercelli: le celebri risaie del Vercellese, il caratteristico “mare a quadretti”, e una visita a una cascina storica, dove si coltivano varietà di riso ricercate e si tramandano memorie legate al lavoro delle mondine, protagoniste di una pagina fondamentale della storia sociale italiana.

Il viaggio proseguirà ricordando il ruolo del Canale Cavour, una delle opere idrauliche più importanti d’Italia, che da oltre un secolo modella il territorio e sostiene la sua vocazione agricola. Il conduttore scoprirà anche l’incredibile testimonianza del Vercelli Book, un manoscritto in pergamena redatto in uno scriptorium dell’Inghilterra sud-orientale verso la fine del X secolo, oggi custodito in città.

Tappa anche nel polo espositivo Arca, dove Fabrizio incontrerà Piergiorgio Fossale, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, figura chiave nella promozione del territorio, che racconterà quanto la bellezza, la creatività e gli spazi culturali possano contribuire al benessere quotidiano delle persone.

La puntata si chiuderà nel cuore della città con un omaggio alla sua eccellenza gastronomica più celebre: il riso. Una degustazione guidata da una sommelier speciale, Valentina Masotti, e un piatto d’autore celebreranno un prodotto che è identità, tradizione e qualità.

Una produzione Alter Ego – Ege Produzioni, scritto da Mariano D’Angelo ed Eleonora Tannigher. Regia di Antonio Costantin.