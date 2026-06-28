A “Sulla Via di Damasco” Francesco Lorenzi, tra vita artistica e riscoperta della fede

Perché non sono felice? È la domanda che ha cambiato la vita di Francesco Lorenzi, fondatore e leader dei “The Sun”. Tour internazionali, palchi prestigiosi, migliaia di fan e una carriera in continua ascesa: tutto ciò che un giovane musicista potrebbe desiderare. Proprio nel momento del successo, emerge un vuoto che gli applausi non riescono a colmare. Se ne parla nel nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura dedicato al tema del cattolicesimo condotto da Eva Crosetta, in onda domenica 28 giugno alle 8.30 su Rai 3.

In questa puntata un intenso faccia a faccia tra Eva Crosetta e Francesco Lorenzi, per ripercorrere la straordinaria parabola umana e artistica della band: dagli esordi punk rock come “Sun Eats Hours” ai concerti in tutto il mondo, dalla crisi personale alla riscoperta della fede. Ad accompagnare il racconto, alcune delle canzoni più significative del gruppo e le voci degli altri componenti della band, protagonisti di un cammino condiviso che ha trasformato non solo la loro musica, ma il loro modo di guardare la vita. Una storia di amicizia, ricerca, cadute e rinascita, che parla soprattutto a chi, almeno una volta, si è trovato davanti alla stessa domanda: “Perché non sono felice? “.

“Sulla Via di Damasco” è anche online su RaiPlay.it.