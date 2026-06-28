A “Sorgente di vita” su Rai 3 tra i temi, la kermesse culturale “Ebraica” al Portico d’Ottavia a Roma

Si apre con l’incontro con Fania Oz Salzberger, storica delle idee, saggista e scrittrice israeliana, il nuovo appuntamento con “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in onda domenica 28 giugno alle 8.00 su Rai 3. Invitata Roma, alla Casa della Memoria e della Storia, dove ha ricevuto il Premio Fiuggi Storia Europa, è intervenuta sul conflitto in Medioriente e il “gioco a somma zero” di cui sono vittime israeliani e palestinesi. Nata in un kibbutz, una delle comunità collettiviste sorte agli albori dello Stato d’Israele, attivista in prima linea nel movimento pacifista, Fania Oz parla a tutto tondo della guerra, del sionismo, dell’impegno per la pace e di suo padre Amos Oz, il grande scrittore scomparso nel 2018.

Obiettivo, inoltre, sulla kermesse culturale “Ebraica”, che si è svolta a Roma, al Portico d’Ottavia, tra presentazioni di libri, reading teatrali, musica, fotografie e riflessioni sui temi della contemporaneità. Ad aprire il festival lo scrittore Erri De Luca, che, in dialogo con il giornalista Maurizio Molinari, è intervenuto dopo le polemiche sull’esclusione dal Festival della Letteratura di Salerno, per le sue riflessioni sull’utilizzo distorto del termine “sionismo” e sul suo non allinearsi all’accusa di “genocidio” rivolta a Israele.

Infine, spazio alla mostra “La memoria nelle mani”, all’Archivio di Stato di Napoli, che ripercorre la vicenda imprenditoriale della famiglia Temin: signori dei guanti, di origine ferrarese, approdati nel 1935 a Napoli, capitale indiscussa dell’arte guantaia. Fondatori del marchio Guanti Titanic, nel 1938 i Temin sono esclusi dai mestieri insieme a tutti gli altri ebrei italiani, e la famiglia deve affrontare la bufera della discriminazione. Nel dopoguerra la ditta diventa uno dei simboli dell’eleganza sartoriale napoletana. L’azienda, che ha chiuso i battenti nel 2022, ha lasciato un segno profondo nel tessuto imprenditoriale cittadino: questa storia è ricostruita grazie alla donazione di foto, documenti e cimeli.

“Sorgente di vita” è anche online su RaiPlay.it