A “Lo spazio dei talenti” con Fabrizio Bracconeri le storie di Francesca e Alessandro

Due nuove storie di coraggio, talento, impegno e inclusione per Fabrizio Bracconeri e “Lo spazio dei talenti”, in onda domenica 28 giugno alle 15.40 su Rai 2

Due nuove storie di coraggio, talento, impegno e inclusione per Fabrizio Bracconeri e “Lo spazio dei talenti”, in onda domenica 28 giugno alle 15.40 su Rai 2. Nel suo viaggio nell’Italia della disabilità, attraverso storie di persone che hanno trasformato una difficoltà in forza ed entusiasmo per la realizzazione del proprio progetto di vita, Fabrizio incontrerà Francesca Donnarumma, “la mitica Francy” come la chiamano i suoi follower. Francy ha 32 anni e vive a Mezzago in provincia di Monza e Brianza.

Malgrado la sindrome di Usher le abbia progressivamente tolto udito e vista, Francy vive da sola, si è laureata in Giurisprudenza, lavora alla Lega del Filo d’Oro, pratica la camminata nordica ed è una influencer. Il suo motto: “Se una cosa non la posso fare in un modo, la farò in un altro.”

Alessandro, protagonista della seconda storia, vive a Mornasco, in provincia di Como e ha la sindrome di Down. La mattina lavora in un’azienda tessile, il pomeriggio in un negozio gestito dall’associazione Cometa, che considera “la sua seconda famiglia”. È stato due volte campione del mondo di basket con la nazionale italiana e ogni anno raduna amici italiani e tedeschi per un pranzo in suo onore. Per lui il lavoro non è solo inclusione: “È il modo in cui dici al mondo: ci sono, conto, appartengo.”

Lo “Spazio dei Talenti” è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le persone con disabilità e nasce dall’esperienza della rubrica condotta da Bracconeri all’interno di BellaMa’, il programma di Pierluigi Diaco.

Lo “Spazio dei Talenti” è un programma di Maurizio Gianotti e Arianna Lofoco, scritto con la collaborazione di Francesco Brogna.