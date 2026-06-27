“Venga a prendere il caffè da noi” stasera su Rai Storia: la trama del film

Dal romanzo “La spartizione” di Piero Chiara, il film “Venga a prendere il caffè da noi” con Ugo Tognazzi stasera su Rai Storia: la trama
Italia, anni Settanta. Un invalido di guerra sposa una ereditiera, si concede alle sue sorelle e si lascia tentare dalla cameriera.
E’ la trama del film di Alberto Lattuada “Venga a prendere il caffè da noi”, tratto dal romanzo “La spartizione”, in onda sabato 27 giugno 2026 alle 21:10 su Rai Storia.
Nel cast: Ugo Tognazzi, Francesca Romana Coluzzi, Milena Vukotic, Angela Goodwin, Valentine, Checco Rissone, Piero Chiara.