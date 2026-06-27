Venezia e la musica lirica a “Musica Mia” con Marco Conidi e Lorella Boccia

Nella quarta puntata di “Musica Mia” in onda sabato 27 giugno alle 17.55 su Rai 1, Marco Conidi e Lorella Boccia condurranno gli spettatori a Venezia

Nella quarta puntata di “Musica Mia” in onda sabato 27 giugno alle 17.55 su Rai 1, Marco Conidi e Lorella Boccia condurranno gli spettatori a Venezia, città che ha avuto un ruolo determinante nella diffusione e nell’affermazione dell’opera lirica, contribuendo a trasformarla da intrattenimento riservato alle corti a spettacolo aperto al grande pubblico.

Il racconto inizierà dal Teatro La Fenice, uno dei luoghi simbolo della tradizione musicale italiana e internazionale. I conduttori entreranno nel cuore della macchina teatrale per scoprire il lavoro che si cela dietro ogni rappresentazione: dalle scenografie ai costumi, dal lavoro delle sartorie a quello delle comparse, attraverso le testimonianze di chi contribuisce ogni giorno a dare vita alla magia dell’opera.

Il mezzosoprano Mariangela Zito e la pianista Daniela Reboldi, saranno protagoniste di alcune esecuzioni che accompagneranno il racconto dedicato alla grande tradizione lirica veneziana, mentre Pier Luigi Pizzi, regista, scenografo e costumista tra i più autorevoli interpreti del teatro d’opera contemporaneo, aprirà ai conduttori le porte della sua casa-museo per ripercorrere la sua carriera dedicata alla scena e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

A completare il percorso sarà il contributo della storica della musica Benedetta Saglietti, che ricostruirà il ruolo centrale di Venezia nello sviluppo dell’opera lirica e nella nascita di un nuovo modello di fruizione musicale. Una storia che attraversa i secoli e i grandi protagonisti del melodramma, da Claudio Monteverdi ad Antonio Vivaldi, da Giuseppe Verdi a Richard Wagner.

Tra arte, storia e musica, “Musica Mia” proporrà così un viaggio alla scoperta di una delle città che più hanno contribuito a scrivere le pagine della cultura musicale europea, raccontando il legame profondo tra il patrimonio dei territori italiani e le tradizioni che ancora oggi continuano a vivere attraverso la musica.

“Musica Mia” condotto da Marco Conidi e Lorella Boccia con la partecipazione di Ambrogio Sparagna ed Edoardo Sylos Labini, è un programma di Andrea Caterini, a cura di Valentina Loreto, produttori esecutivi Alessandra Badioli e Sonia Marcantuono.