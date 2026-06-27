Tragedia al concorso magistrati: soldatessa colta da malore, muore a 23 anni Noemi Saetta

Soldatessa colta da malore mentre è in servizio, muore a 23 anni Noemi Saetta. Si è sentita male mentre stava svolgendo vigilanza alle prove scritte del concorso in magistratura a Roma

Lutto nel mondo della Difesa: Noemi Saetta, una giovane militare di 23 anni, è morta dopo essere stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava in servizio. La soldatessa dell’Esercito Italiano, del reggimento “Lancieri di Montebello” (8°), è deceduta tragicamente mentre svolgeva un turno di vigilanza alle prove scritte del concorso in magistratura a Roma. La notizia ha scosso fortemente i colleghi della giovane e le istituzioni.

IL CORDOGLIO DEI MINISTRI CROSETTO E NORDIO

A dare la triste notizia alla stampa è stato lo stesso Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha espresso sentite parole di cordoglio affidate a una nota istituzionale: “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Soldato Noemi Saetta, del Reggimento ‘Lancieri di Montebello’ di Roma, mancata in seguito a un malore che l’ha colta mentre prestava servizio. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito”. Così il Ministro Guido Crosetto.

Sentite condoglianze ai familiari della giovane soldatessa sono state inviate anche dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a nome adi tutto il personale del Ministero.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)