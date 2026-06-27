Terremoto Venezuela, il calciatore Héctor Bello piange la moglie: “Racconterò a nostra figlia come l’hai salvata”

Terremoto in Venezuela, il calciatore Héctor Bello piange la moglie scomparsa. La donna ha protetto il corpo della figlia, salvandola, mentre il palazzo è crollato loro addosso

“Andrea, oggi mi lasci con la mia bellissima principessa, da solo, con un cuore spezzato, cercando di essere forte, cercando di tenere stretta la nostra bambina”: Hector Bello, difensore del Maritimo de La Guaira, piange la moglie Andrea, vittima del terremoto che ha devastato il nord del Venezuela pochi giorni fa, mercoledì 24 giugno scorso. La sua è una delle centinaia di voci che si alzano dalla tragedia in corso e racconta dai social sì la storia di una perdita dolorosa, ma anche di estremo coraggio. Quello della moglie Andrea infatti che è morta per fare da scudo alla piccola Alana, la figlia di appena un anno. La bambina è ricoverata in un ospedale di Caracas, insieme alla zia, mentre i medici continuano a monitorarne le condizioni.

“Mamma, sarai sempre la nostra eroina preferita. Farò in modo che la nostra bambina ricordi quanto eri meravigliosa, quanto la amavi- scrive il calciatore in un altro post si Instagram- Le racconterò la storia di come l’hai salvata, di come hai dato la tua vita per nostra figlia, di come eri una donna coraggiosa che, fino all’ultimo respiro, non l’ha mai abbandonata”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)