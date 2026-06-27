Temptation Island, primo caso: spunta video porno di Gabriele e Sara

Temptation Island, Gabriele e Sara nella bufera per un video porno su Onlyfans. La produzione non sapeva nulla: “Non lo abbiamo detto per vergogna”

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island scoppia il primo caso. Questa volta, però, non si parla di tradimenti, ma di un video a luci rosse che vede protagonista la coppia formata da Gabriele e Sara. La clip, di cui la produzione non era a conoscenza, sarebbe stata pubblicata su OnlyFans in una diretta a pagamento, ritornando in auge in concomitanza con l’inizio del programma su Canale 5.

I due 25enni, fidanzati da sei anni e mezzo e di cui si è parlato molto durante la prima puntata, hanno voluto commentare in prima persona la vicenda, smentendo le voci che mettono in dubbio la reale natura della loro relazione. Ne parlano in un video che Temptation Island condivide sui social.

“Stanno girando video miei e di Sara, video di quattro anni fa- dice Gabriele nella clip- non sapevo stessero girando, quindi qualcuno li ha diffusi. Abbiamo omesso questa cosa alla produzione un po’ per vergogna, ma soprattutto perché mai avrei pensato che esistessero ancora video di quando eravamo ragazzini. Questa cosa mi fa vergognare, ma non vorrei mai che io e Sara passassimo per una coppia finta perché di finto non c’è proprio niente. Io non sono un attore, quello che ho provato là dentro l’ho provato realmente. Era tutto reale: i video erano con Sara, eravamo due ragazzini, ci siamo ubriacati e abbiamo fatto questi video. Tra di noi c’è tutto tranne che finzione”.

Lo stesso dice Sara tra le lacrime: “È una sbandata di tantissimo tempo fa, che è stata pubblicata e spiattellata ovunque, che sta mettendo in dubbio una relazione lunghissima. Mi pento di non averne parlato con la produzione da subito. Ma come si può? Non è una cosa di cui vai fiero e ti vanti. È difficile anche parlarne. Vorrei non fosse strumentalizzata e che non fossero messi in dubbio sette anni di vita insieme”.

LA GELOSIA DI GABRIELE A TEMPTATION ISLAND

Il video hot – secondo molti utenti sui social – avrebbe fatto cadere la narrativa del fidanzato geloso e possessivo, al punto da controllare i social della ragazza, che è stata mostrata durante la prima puntata di Temptation Island. “Il problema mica è il video- scrive uno spettatore-. È che hanno sgamato il copione della recita. Come si può essere gelosi delle storie su Instagram al punto da impedire di pubblicarle e poi fare contenuti OF?”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)