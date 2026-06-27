Su Rai 2 il weekend di “Dreams Road Anniversary – Speciale 25 anni”

Le anticipazioni del weekend di “Dreams Road Anniversary – Speciale 25 anni” su Rai 2. Conducono Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni

In occasione dei 25 anni di viaggi di Dreams Road e del centenario di Ducati, “Dreams Road Anniversary – Speciale 25 anni” propone due nuovi appuntamenti, in onda sabato 27 e domenica 28 giugno alle 16.20 su Rai 2, con Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni, storici volti di Dreams Road.

Sabato 27 giugno i conduttori saranno tra l’Alto Lazio e la Toscana, in un viaggio attraverso paesaggi senza tempo, borghi straordinari e luoghi simbolo della cultura italiana. L’avventura prenderà il via dal lago di Bracciano per entrare nel cuore della Tuscia viterbese, terra ricca di storia, natura e mistero. Qui Valeria ed Emerson incontreranno l’attore Luca Zingaretti, grande amante dei viaggi e delle due ruote, che li accompagnerà lungo le strade della Tuscia condividendo racconti, emozioni e riflessioni legate al viaggio e alla libertà.

Insieme raggiungeranno Bomarzo e il celebre Sacro Bosco, conosciuto anche come il “Parco dei Mostri”, uno dei luoghi più affascinanti e visionari d’Italia. Tra le enigmatiche sculture scolpite nella pietra e le atmosfere sospese del giardino, nascerà una conversazione in cui Luca Zingaretti racconterà il proprio rapporto con il viaggio, la scoperta e il fascino dei luoghi carichi di memoria e suggestione.

Il viaggio proseguirà poi verso Civita di Bagnoregio, la straordinaria “città che muore”, sospesa nel tempo, per poi attraversare le atmosfere senza tempo della Val d’Orcia, le geometrie medievali di San Gimignano ed il suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico, cuore della Toscana più autentica. Tra colline, strade panoramiche e piccoli borghi, Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni concluderanno il percorso tra le spettacolari Alpi Apuane e le cave di marmo di Carrara, scenari che da secoli raccontano il talento, la creatività e l’eccellenza artistica italiana.

Domenica 28 giugno, invece, i due raggiungeranno le grandi montagne italiane, lungo un itinerario spettacolare dove si incontreranno sport, passione e spirito “on the road”. Due campioni, due generazioni e una stessa passione per la montagna la libertà e il viaggio: protagonista della prima parte del viaggio sarà, infatti, Giorgio Rocca, leggenda dello sci italiano, che accompagnerà gli amici di Dreams Road da Bergamo fino a Madonna di Campiglio attraversando alcune delle più belle strade alpine italiane. Un percorso ricco di emozioni che culminerà sulla mitica pista “3Tre”, simbolo della grande storia dello sci internazionale, dove Rocca ha trionfato nel 2005, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio.

E proprio qui avverrà un simbolico passaggio di testimone: Giorgio Rocca consegnerà idealmente la moto a un altro grande nome dello sci italiano, Paolo De Chiesa, che proseguirà il viaggio fino al Lago di Garda.

Valeria ed Emerson si dirigeranno, poi, verso il Friuli-Venezia Giulia, attraversando territori ricchi di fascino, cultura motociclistica e scenari spettacolari, fino a raggiungere il celebre Biker Fest, uno degli eventi dedicati al mondo delle due ruote più importanti d’Europa.

Il viaggio si concluderà in un luogo simbolo dell’eccellenza italiana: la base delle Frecce Tricolori. Qui Dreams Road celebrerà il valore della pattuglia acrobatica nazionale incontrando il Comandante Franco Paolo Marocco.