Strage a Roma: la Polizia diffonde la foto del killer che ha sterminato una famiglia

Strage di Roma, la Polizia diffonde la foto del ricercato: era ossessionato dalla donna. È caccia al killer che la notte scorsa ha ucciso padre madre e bambina di 5 anni in un appartamento di Casalotti

È caccia al killer che a Roma ha sterminato un’intera famiglia: la Polizia, in queste ore, ha autorizzato la diffusione della sua immagine, come disposto dalla Procura. Il ricercato si chiama Shahadat Hossain e ha 43 anni: sarebbe lui l’autore del terribile triplice omicidio commesso nella notte tra venerdì e sabato in via Montiglio n. 35, a Casalotti, alla periferia di Roma: Hossain ha ucciso, colpendoli con una mannaia, marito, moglie e figlia di 5 anni. A quanto pare, il movente sarebbe legato all’ossessione che lui nutriva per la donna, che in passato aveva anche molestato. Si tratterebbe di un uomo amico o conoscente della famiglia.

Stando a quanto riporta LaPresse, Hossain aveva ottenuto proprio nella giornata di ieri il permesso di soggiorno con il riconoscimento dello status di rifugiato politico dalla Questura di Frosinone.

“CHIUNQUE SA QUALCOSA CI CONTATTI”

Ecco la raccomandazione della Polizia: “Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore potrà contattare l’utenza 3346903295 della Squadra Mobile”.

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LE VITTIME

Le vittime di questa assurda strage sono Kamal Uddin (39 anni), la moglie Jahan Momotaj (38), e la loro figlia piccola di 5 anni, Arowa Uddin. Ferito l’altro figlio 20enne, (Onion Uddin) unico sopravvissuto e ricoverato al policlinico Agostino Gemelli in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Gli inquirenti pensano che l’assassino abbia agito in più fasi, uccidendo in un primo momento madre e figlia e solo dopo avrebbe aggredito l’uomo e il figlio di 20 anni, rientrati a casa successivamente. L’allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito le urla dall’appartamento e hanno chiamato la Polizia. Il giovane di 20 anni è stato soccorso, sanguinante, all’ingresso del palazzo.

La Polizia, per individuare il killer, ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e dei telefoni cellulari delle vittime, anche per ricostruire gli ultimi contatti. Per le ricerche sono impiegati anche droni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)